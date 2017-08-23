В трех точках Киева ограничат движение транспорта из-за ремонтов

Вчера, 18:06

Ограничения коснутся двух проспектов и съезда с Южного моста

В Киеве будут ремонтировать дороги
В Киеве будут ремонтировать дороги. Автор фото: Юрий Кузнецов, "Сегодня"

На проспектах Броварском и Леся Курбаса, а также на эстакадном съезде с Южного мостового перехода временно ограничат движение транспорта. Об этом сообщили в КК "Киевавтодор".

  • С 21:00 23-го до 5:00 24 августа в связи с ремонтом асфальтобетонного покрытия на просп. Броварском (на участке от остановки "Быковня 1" до остановки "Быковня 2") в направлении города Бровары будет частично ограничено движение транспорта.
  • С 8:00 26-го до 4:00 27 августа в связи с ремонтом асфальтобетонного покрытия на ул. Леся Курбаса (на участке от ул. Гната Юры до Борщаговского путепровода) в направлении центра города будет закрыто движение транспорта.
  • С 10:00 28 августа до 23 октября в связи с капитальным ремонтом деформационных швов на эстакадном съезде с Южного мостового перехода в направлении движения с просп. М. Бажана на Надднепрянское шоссе будет частично ограничено движение транспорта.

Коммунальная корпорация просит извинить за временные неудобства и с пониманием отнестись к трудностям трафика, связаннымс ремонтом.

Напомним, с 24 августа в Киеве восстановят основное движение автотранспорта по путепроводу у станции метро "Нивки" на пересечении просп. Победы и ул. Щербаковского.
южный мост, движение, ограничение, киевавтодор, надднепрянское шоссе
Источник:

"Сегодня"

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