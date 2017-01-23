Власти Киевской области хотят запустить дешевые маршрутки в пригород

В КОГА требуют от перевозчиков отменить подорожание автобусов, курсирующих между Киевом и пригородами

Власти Киевской области в связи с резким подорожанием проезда будут инициировать создание траспортного предприятия для перевозки пассажиров, сообщает пресс-служба КОГА.

По словам главы КОГА Александра Горгана, транспортное предприятие будет конкурировать с имеющимися перевозчиками как по стоимости проезда, так и по комфортабельности.

"Есть два варианта: это государственное предприятие или коммунальное. Но работу по организации альтернативной системы пассажирских перевозок нужно начинать немедленно", – заявил Александр Горган.

Также в администрации столичного региона требуют от перевозчиков вернуть стоимость проезда в транспорте до уровня, который был перед резким подорожанием в январе. Доводов перевозчиков о том, что подорожало топливо или увеличилась минимальная заработная плата недостаточно для резкого повышения тарифа, поскольку топливо и комплектующие подорожали по всей Украине, а резкий рост цены проезда отмечается лишь на Киевщине, сообщил глава области.

"Сначала – четкое понятное обоснование необходимости повышения тарифа, а затем поиск приемлемого решения, которое бы устраивало обе стороны. Областная государственная администрация не допустит, чтобы жители области стали заложниками нескольких автоперевозчиков ", – заявил председатель КОГА.

Также КОГА намерена обратиться в Антимонопольный комитет с поручением проверить резкое повышение тарифов перевозчиками Киевской области на предмет сговора.

Напомним, с 21 января стоимость в большинстве пригородных маршруток резко выросла.

Так, проезд от Киева до Вишневого подорожал с 9 до 12 гривен – в марштурках №820 и №302. Ранее в декабре стоимость проезда в указанном транспорте уже выросла с 8 до 9 гривен.

Фото: Елена Мельник

Фото: Елена Мельник

Аналогично подорожало большинство маршруток, курсирующих между Киевом и Броварами.

Тем временем, проезд в маршрутках из Киева в Бучу подорожал с 12 до 15-16 гривен (в декабре – с 11 до 12 гривен), а в одной из маршруток на Боярку – с 11 до 16 гривен.

Между тем, стоимость поездки указанных маршруток по городу осталась неизменной.