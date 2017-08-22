Как Киев отметит 26-ю годовщину независимости Украины: расписание праздничных мероприятий

Столицу в праздничные дни будут охранять около 7 тысяч правоохранителей

В Киеве запланирован ряд художественных и праздничных мероприятий, посвященных 26-й годовщине независимости Украины и Дню Государственного флага Украины.

Так, 23 августа у здания Киеврады пройдет церемония торжественного поднятия Государственного флага Украины. А 24 августа на Крещатике состоится парад и выставка военной техники.

Кроме того, в столице пройдет забег в вышиванках, парусная регата, выставка цветочных композиций на Певческом поле, выставки исторических материалов и многое другое.

19 августа-18 сентября

Городская выставка цветочных композиций на территории Печерского ландшафтного парка.

22-27 августа

Выставка современного вооружения и военной техники, посвященная 26-й годовщине независимости Украины на ул. Крещатик – от ул. Институтской до Европейской площади.

22-29 августа

Выставка исторических фактов, посвященная Дню Независимости Украины и премьера документального исторического фильма "Украина. Возвращение истории", Михайловская площадь.

23 августа

Церемония торжественного поднятия президентом Украины Государственного флага Украины, Софийская площадь (9:00).

Церемонии торжественного поднятия Государственного флага Украины у здания Киевского городского совета и в районах столицы (10:00).

Торжественное вручение паспортов гражданина Украины шестнадцатилетним юношам и девушкам столицы, достигшие значительных успехов в учебе, спорте, искусстве, ул. Крещатик, 36 (10:00).

23-24 августа

Всеукраинский фестиваль-конкурс "Ты в сердце моем, Украина!", посвященный Дню Независимости Украины, на сцене комплекса Певческое поле в Печерском ландшафтном парке (11:00-21:00).

Празднование Дня Государственного флага Украины и Дня Независимости Украины во время проведения ярмарки "Феерический блюз на склонах Днепра", Почтовая площадь.

24 августа

Церемония возложения цветов к памятникам Тарасу Шевченко и Михаилу Грушевскому. Чествование памяти Героев Небесной Сотни на ул. Институтской (9:00-9:30).

Молитвенное мероприятие в соборе Святой Софии Национального заповедника "София Киевская" и других храмах Киева (8:00).

Парад войск по случаю 26-й годовщины независимости Украины на ул. Крещатик, Майдан Независимости (10:00-12:00).

Концерт Национального президентского оркестра Украины и духовой оркестр Военно-воздушных сил США (Майдан Незалежности).

Культурно-художественная акция ко Дню Независимости Украины "Мати Україно – ти одна у нас" с участием коллективов национально-культурных обществ – летняя эстрада парка "Городской сад" в Центральном парке культуры и отдыха Киева (13:00-17:00).

Отчетный концерт муниципальных творческих коллективов ко Дню Независимости Украины "Благословенні будьмо і єдині" – летняя эстрада парка "Городской сад" в Центральном парке культуры и отдыха Киева (18:00-22:00).

Ярмарка народного искусства в Национальном центре народной культуры "Музей Ивана Гончара" на ул. Лаврской, 19 (12:00-20:00).

Праздничный концерт по случаю празднования 26-й годовщины независимости Украины на Контрактовой площади (16:00-20:00).

Праздник искусств на Андреевском спуске (9:00-21:00).

Культурно-художественное мероприятие "Незалежна і єдина рідна Україна" на ул. Ивана Мазепы (12:00-22:00).

Спортивно-презентационная акция Киевского городского автомотоклуба "Украина единая" на ул. Крещатик (13:00-18:00).

Мероприятие по случаю Дня Независимости Украины "Карта желаний" на ул. Крещатик (13:00-18:00).

Фестиваль ко Дню Независимости Украины "Крымский дом объединяет сердца" на Почтовой площади (12:00-22:00).

Всеукраинский фестиваль по случаю Дня Независимости Украины Всеукраинского центра физического здоровья населения "Спорт для всех" в Центральном парке культуры и отдыха Киева (10:00-18:00).

Спортивно-массовое мероприятие "Забег в вышиванках" на Русановской набережной (9:00-13:00).

Регата по парусному спорту, посвященная Дню Независимости Украины, акватория реки Днепр, 6-й причал речного вокзала (10:00-15:00).

24-26 августа

Национально-патриотический фестиваль "Єдність побратимів" (Национальный музей народной архитектуры и быта Украины на территории с. Пирогово).

25 августа

Международный фестиваль искусств "Диалоги культур", летняя эстрада парка "Городской сад" в Центральном парке культуры и отдыха Киева (19:00-21:00).

26 августа

Культурно-художественный проект "Киев Праздничный", парк "Победа" (17:00-21:00).

Август

Книжно-документальная выставка архивных документов "Ко Дню Независимости Украины" в читальном зале Государственного архива Киева КГГА, ул. О. Телиги, 23.

Демонстрация фильмов "Сильнее, чем оружие", "Воины духа" и "Михаил Грушевский" в кинотеатрах "Старт", "Факел", "Лира" (21-23 августа).

Как сообщил сегодня первый заместитель главы МВД Сергей Князев, 23-24 августа публичный порядок и безопасность в Украине будут обеспечивать около 15 тыс. правоохранителей - работников Нацполиции, военнослужащих Национальной гвардии и Государственной пограничной службы, специалистов ГСЧС. Только в столице в эти дни будут привлечены около 7 тыс. личного состава. 23 августа на улицах Киева будут патрулировать 1400, а 24-го – 4500 полицейских и гвардейцев.