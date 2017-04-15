Пасха-2017: где и во сколько в Киеве святить куличи
Праздничные богослужения пройдут во всех храмах
Киев, как и другие города страны, готовится к светлому празднику Воскресения Христова.
В этом году Воскресение Христа в один день отмечают и православные, и католики. В ночь с субботы на воскресенье пройдут праздничные службы, а освятить куличи можно будет 15 и 16 апреля.
Сайт "Сегодня" собрал расписание праздничных богослужений в основных храмах столицы.
Киево-Печерская Лавра
улица Лаврская, 15
Фото: соцсети
В субботу, 15 апреля, около 19:00 на территорию храма доставят Благодатный огонь из Иерусалима. В 23:00 предстоятель УПЦ Блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий раздаст Благодатный огонь прихожанам, после чего на центральной площади, напротив Успенского собора, начнется пасхальное богослужение.
Освящение пасхальной пищи состоится 15 апреля с 12.00 до 22.00 на площади Ближних пещер. Также освятить куличи можно будет после ночного богослужения и на следующий день – 16 апреля.
Владимирский собор
бульвар Тараса Шевченко, 20
Фото: world-countries.net
Благодатный огонь из Иерусалима прибудет в храм в 20.00. В 23:00 начнется пасхальное богослужение. Пасхальную службу в соборе отслужит Патриарх Филарет.
Освящать куличи будут в субботу с 13:00 до 22:00, ночью после богослужения, а также весь день 16 апреля.
Свято-Михайловский Выдубицкий монастырь
улица Выдубицкая, 40
Фото: collections.yandex.ru
Пасхальная служба в храме начнется в субботу в 23.00. Освящение куличей будет проходить с часу ночи.
Храм Святых апостолов Петра и Павла
улица Кирилловская, 160
Фото: соцсети
Освящать куличи в храме будут в Великую субботу с 12.00 до 23.00.
В 23.30 состоится Крестный ход и праздничное богослужение. Освятить куличи также можно будет с 00.30 до 11.00 16 апреля.
Храм Рождества Христова
улица Шумского, 36
Фото: соцсети
Пасхальное богослужение начнется в 23.00. Освятить куличи в храме можно будет 15 апреля с 17 до 22.00, а также 16 апреля – с 3 до 12.00.
Спасо-Преображенский собор
проспект Воздухофлотский, 29
Фото: preobraz.church.ua
Пасхальное богослужение начнется в полночь. Освящение куличей будет проходить в Великую субботу с 20 до 23.00, а также в день Пасхи после 3.00 и до 11.00.
Свято-Михайловский Златоверхий монастырь
улица Трехсвятительская, 8
Фото: izum.ua
Пасхальное богослужение начнется в 23:00 в субботу, а освятить куличи можно будет с часу ночи воскресенья.
Патриарший собор Воскресения Христово (Украинская греко-католическая церковь)
улица Никольско-Слободская, 5
Фото: zhyve.tv
Освящение куличей состоится 15 апреля с 15.00 до 21.00 (интервал 30 минут), а также с 5.00 до 11.00 16 апреля.
В 5.00 16 апреля состоится Крестный ход, а также Пасхальная Божественная литургия.
Кафедральный собор Святого Александра
улица Костельная, 17
Фото: wikipedia.org
Пасхальное богослужение состоится в 20.00 15 апреля, после чего можно будет освятить куличи. Также это можно будет сделать и 16 апреля – после каждой мессы, которые пройдут с 7 до 18.00.
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