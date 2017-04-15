Пасха-2017: где и во сколько в Киеве святить куличи

Киев, как и другие города страны, готовится к светлому празднику Воскресения Христова.

В этом году Воскресение Христа в один день отмечают и православные, и католики. В ночь с субботы на воскресенье пройдут праздничные службы, а освятить куличи можно будет 15 и 16 апреля.

Сайт "Сегодня" собрал расписание праздничных богослужений в основных храмах столицы.

Киево-Печерская Лавра

улица Лаврская, 15

Фото: соцсети

В субботу, 15 апреля, около 19:00 на территорию храма доставят Благодатный огонь из Иерусалима. В 23:00 предстоятель УПЦ Блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий раздаст Благодатный огонь прихожанам, после чего на центральной площади, напротив Успенского собора, начнется пасхальное богослужение.

Освящение пасхальной пищи состоится 15 апреля с 12.00 до 22.00 на площади Ближних пещер. Также освятить куличи можно будет после ночного богослужения и на следующий день – 16 апреля.

Владимирский собор

бульвар Тараса Шевченко, 20

Фото: world-countries.net

Благодатный огонь из Иерусалима прибудет в храм в 20.00. В 23:00 начнется пасхальное богослужение. Пасхальную службу в соборе отслужит Патриарх Филарет.

Освящать куличи будут в субботу с 13:00 до 22:00, ночью после богослужения, а также весь день 16 апреля.

Свято-Михайловский Выдубицкий монастырь

улица Выдубицкая, 40

Фото: collections.yandex.ru

Пасхальная служба в храме начнется в субботу в 23.00. Освящение куличей будет проходить с часу ночи.

Храм Святых апостолов Петра и Павла

улица Кирилловская, 160

Фото: соцсети

Освящать куличи в храме будут в Великую субботу с 12.00 до 23.00.

В 23.30 состоится Крестный ход и праздничное богослужение. Освятить куличи также можно будет с 00.30 до 11.00 16 апреля.

Храм Рождества Христова

улица Шумского, 36

Фото: соцсети

Пасхальное богослужение начнется в 23.00. Освятить куличи в храме можно будет 15 апреля с 17 до 22.00, а также 16 апреля – с 3 до 12.00.

Спасо-Преображенский собор

проспект Воздухофлотский, 29

Фото: preobraz.church.ua

Пасхальное богослужение начнется в полночь. Освящение куличей будет проходить в Великую субботу с 20 до 23.00, а также в день Пасхи после 3.00 и до 11.00.



Свято-Михайловский Златоверхий монастырь

улица Трехсвятительская, 8

Фото: izum.ua

Пасхальное богослужение начнется в 23:00 в субботу, а освятить куличи можно будет с часу ночи воскресенья.

Патриарший собор Воскресения Христово (Украинская греко-католическая церковь)

улица Никольско-Слободская, 5

Фото: zhyve.tv

Освящение куличей состоится 15 апреля с 15.00 до 21.00 (интервал 30 минут), а также с 5.00 до 11.00 16 апреля.

В 5.00 16 апреля состоится Крестный ход, а также Пасхальная Божественная литургия.

Кафедральный собор Святого Александра

улица Костельная, 17

Фото: wikipedia.org

Пасхальное богослужение состоится в 20.00 15 апреля, после чего можно будет освятить куличи. Также это можно будет сделать и 16 апреля – после каждой мессы, которые пройдут с 7 до 18.00.