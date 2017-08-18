Прогулка по парку НАУ в Киеве: стена с танцующими людьми, сцена для известных актеров и "молот Тора"

Также здесь находится стадион, где проводили чемпионат по регби

Парк и изобретатели на фасаде

Одно из самых необычных и очень уютных мест в столице, о котором знают даже не все киевляне, — это территория Национального авиационного университета на просп. Комарова. Проспект, кстати, назван в честь известного летчика-космонавта Владимира Комарова. Вуз был создан почти сто лет назад, в 1933 году, на базе авиационного факультета Киевского политеха. Сейчас вход сюда свободный.

Здесь есть очень красивый, облагороженный парк и один из самых больших в Европе учебно-тренировочных ангаров.

По дороге к нему стоит обратить внимание и на фасады корпусов вуза, там установлены несколько мемориальных досок с именами выдающихся ученых. Среди них — известный математик Михаил Кравчук, конструктор ракетно-космической техники Владимир Челомей, ученый в области технической кибернетики Александр Кухтенко.

"Гадкий утенок" и танцующая пара

Любителям авиации и просто любопытным людям здесь есть чем полюбоваться: между 1-м и 8-м корпусами НАУ установлен военно-транспортный самолет Ан­-26 длиной около 24 метров. Самолет разработан в КБ "Антонов", а за характерный звук работающих двигателей получил прозвище "Гадкий утенок".

В салон или кабину самолета сейчас зайти нельзя, все закрыто. Но рассматривать детали, фотографироваться возле него никто не запрещает. К тому же рядом есть и специаль­ное "место для селфи": вертикальная надпись "Я люблю НАУ" с сердечком.

Кстати, в интернете есть объявления о том, что в магазинчике в 1-м корпусе можно приоб­рести модели этого и других самолетов в масштабах 1:80 и 1:500. Еще одна достопримечательность университета — изображение молодой танцующей пары на бетонной стене.

Старый Би-3 и сцена для Абдулова с Гурченко

Зайдя во двор авиационного университета, сразу попадаем на ухоженные аллейки с лавочками. Здесь часто гуляют студенты, в том числе и иностранцы — в вузе учатся представители 49 стран мира! В сквере бросается в глаза небольшой самолет с патриотичной сине-желтой раскраской. На нем указано, что этот старинный экземпляр — Би-3. Существует местная примета: если студент перед экзаменом подойдет к этому самолету, подбросит монетку и выпадет "орел", то ему обязательно повезет и вопросы попадутся очень легкие.

Центр культуры и искусств работает на территории НАУ с 1979 года. На сцене центра выступало много известных персон, к примеру актеры Александр Абдулов, Алексей Баталов, Ада Роговцева, Михаил Боярский, Элина Быстрицкая, Людмила Гурченко. Приезжала сюда и певица Алла Пугачева.

"Молот Тора" и гири на цепи

На территории НАУ можно заглянуть в самодельную качалку. Спортивный уголок обустроили жители соседних домов и студенты своими силами около 30 лет назад.

Регулярно тут занимаются сотни киевлян! В качалке под открытым небом установлено больше полусотни разных тренажеров, сделанных из подручных материалов: есть огромные колеса от грузовых автомобилей, металлический "молот Тора", через который проходит огромная цепь, и даже поржавевшие гигантские гантели. Кстати, тяжелые гири в этой качалке тоже на цепи! Больше всего людей на тренировки собирается в вечернее время.

Стадион для чемпионата по регби

Кроме качалки, на территории авиационного университета можно отыскать несколько небольших спортивных площадок, огороженных сеткой, но все же самой значимой достопримечательностью можно считать стадион. Еще во времена СССР тут проводила матчи чемпионата знаменитая киевская команда "Авиатор".

Увы, сохранить его до наших дней в надлежащем виде не сумели, сейчас стадион выглядит захудало.

А несколько лет назад вообще разразился огромный скандал, поскольку на месте стадиона хотели возвести новый жилой комплекс. Пока от этих планов отказались.

Фото: Анатолий Бойко