Прогулка по улицам Козловского и Дарвина в Киеве: памятник легендарному оперному певцу без букв и дом, похожий на подводную лодку

Доходный дом и поющий Козловский без букв

Одним из самых тихих мест в центре города по праву можно назвать переулок Ивана Козловского. Он возник в начале ХХ века и назывался Новолевашовский переулок, правда, уже в средине ХХ века его переименовали на проезд Дзержинского, но спустя несколько десятилетий еще немного подкорректировали, заменив "проезд" на "переулок". Современное название он получил лишь в 2000 году и был назван в честь украинского оперного певца Ивана Козловского. Кстати, в уютном сквере ему поставили огромный памятник (правда, с него отлетело несколько букв из имени и фамилии певца).

Стоит обратить внимание на недавно отреставированный особняк под №4 с огромным градусником на фасаде. Он был построен в 10-х годах ХХ века и использовался как доходный дом.

Ограждение из камней и памятник пожарным

В конце переулка длиной лишь 410 метров можно увидеть памятник "Пожарным, которые победили огонь в Чернобыле". На нем изображен сидящий молодой парень в спецодежде, уставший после боя с огнем.

Монумент находится рядом с одной из пожарных частей столицы. Пройдя еще несколько метров, возле старинного дома на Круглоуниверситетской, 16, есть лестница, по которой можно спуститься на улицу Дарвина.

Она названа в честь английского ученого Чарльза Дарвина (1809—1882), прославившегося благодаря своей теории эволюции видов, которую обсуждают и критикуют до сих пор. Когда вы попадаете на эту улицу, сразу же бросается в глаза серое здание (ул. Дарвина, 2) с колоннами и огромными пилястрами, в котором прописался Дворец детей и юношества. Стоит обратит внимание и на необычное ограждение возле дома под №3-а на Крутом спуске. Он выложен из огромных гладких камней, которые сдерживает обычная сетка. В самом доме сейчас находится одна из частных офтальмологических клиник.

Печатки с растениями и птицами на фасаде

На фасаде 6-этажного здания на улице Дарвина, 6, можно увидеть большую табличку, где сказано, что это памятка истории — Дом академии архитектуры УССР 1954—1955 гг. Сейчас это жилой дом.

Помещения на первом этаже облюбовали столичные предприниматели, но чтобы не портить культурное наследие, вход к себе они сделали со двора. Также стоит обратить внимание на декоративное украшение фасада дома. Там можно отыскать изысканную лепнину, где просматриваются листья и цветы растений. Соседнее здание на улице Дарвина, 8, хотя и не является памятником культурного наследия, но все ж имеет свою изюминку. На первом этаже оборудовано помещение под магазины, и над их окнами виднеются необычные декоративные украшения, похожие на гигантские печатки. На них изображены разные растения, а также птицы.

Дом "подводная лодка" и деление арками

Есть на улице Дарвина еще несколько объектов культурного наследия. К примеру, длинное здание под №5 за свое объемное планирование считается одним из лучших сооружений в стиле позднего конструктивизма в столице. Стоит обратить внимание на последний этаж — небольшое строение напоминает верхнюю часть подводной лодки.

Кстати, в доме проживают достаточно влиятельные личности: политологи, писатели и аналитики... Там часто арендуют жилье дипломаты разных стран. Знаковым является и 5-этажный дом напротив (ул. Дарвина, 10), который был сооружен в 1930-х годах. Он выделяется не только благодаря необычному цвету — бледно-розовый с элементами серого, но и необычным визуальным делением на несколько секций, которые красиво разделены арками. Сейчас в одном из помещений памятника архитектуры оборудована музыкальная школа.

Намоленное место и храм Святителя Михаила

В конце улицы Дарвина нужно перейти Шелковичную улицу, чтобы попасть на территорию Александровской больницы. Там находится храм Святителя Михаила, который отстроили несколько лет назад.

Он имеет печальную историю, поскольку большевики разрушили его в 1930 году, остался только фундамент храма и небольшой старый дом, в котором временно открыли церковь в 90-х годах. Здесь даже изгоняли бесов... Теперь в новом храме можно помолиться чудотворным иконам: Богоматери и святому Пантелеймону, покровителю болеющих и врачей. Стоит обратить внимание и на фасад святыни — там изображены большие, но необычные лики святых. А на старом доме возле храма можно полюбоваться картиной с Тайной вечерей. Тут всегда очень много паломников. Неподалеку находится обелиск в честь медиков, погибших во время Второй мировой войны.

Фото: Александр Яремчук