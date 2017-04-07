Прогулка по улицам Козловского и Дарвина в Киеве: памятник легендарному оперному певцу без букв и дом, похожий на подводную лодку

8 Апреля 2017, 09:26

Здесь можно будет помолиться в храме Святителя Михаила

 

Памятник &quot;Пожарным, которые победили огонь в Чернобыле&quot;
Памятник "Пожарным, которые победили огонь в Чернобыле". Автор фото: Александр Яремчук, "Сегодня"

Доходный дом и поющий Козловский без букв

Одним из самых тихих мест в центре города по праву можно назвать переулок Ивана Козловского. Он возник в начале ХХ века и назывался Новолевашовский переулок, правда, уже в средине ХХ века его переименовали на проезд Дзержинского, но спустя несколько десятилетий еще немного подкорректировали, заменив "проезд" на "переулок". Современное название он получил лишь в 2000 году и был назван в честь украинского оперного певца Ивана Козловского. Кстати, в уютном сквере ему поставили огромный памятник (правда, с него отлетело несколько букв из имени и фамилии певца).

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Стоит обратить внимание на недавно отреставированный особняк под №4 с огромным градусником на фасаде. Он был построен в 10-х годах ХХ века и использовался как доходный дом.

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Ограждение из камней и памятник пожарным

В конце переулка длиной лишь 410 метров можно увидеть памятник "Пожарным, которые победили огонь в Чернобыле". На нем изображен сидящий молодой парень в спецодежде, уставший после боя с огнем.

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Монумент находится рядом с одной из пожарных частей столицы. Пройдя еще несколько метров, возле старинного дома на Круглоуниверситетской, 16, есть лестница, по которой можно спуститься на улицу Дарвина.

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Она названа в честь английского ученого Чарльза Дарвина (1809—1882), прославившегося благодаря своей теории эволюции видов, которую обсуждают и критикуют до сих пор. Когда вы попадаете на эту улицу, сразу же бросается в глаза серое здание (ул. Дарвина, 2) с колоннами и огромными пилястрами, в котором прописался Дворец детей и юношества. Стоит обратит внимание и на необычное ограждение возле дома под №3-а на Крутом спуске. Он выложен из огромных гладких камней, которые сдерживает обычная сетка. В самом доме сейчас находится одна из частных офтальмологических клиник.

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Печатки с растениями и птицами на фасаде

На фасаде 6-этажного здания на улице Дарвина, 6, можно увидеть большую табличку, где сказано, что это памятка истории — Дом академии архитектуры УССР 1954—1955 гг. Сейчас это жилой дом.

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Помещения на первом этаже облюбовали столичные предприниматели, но чтобы не портить культурное наследие, вход к себе они сделали со двора. Также стоит обратить внимание на декоративное украшение фасада дома. Там можно отыскать изысканную лепнину, где просматриваются листья и цветы растений. Соседнее здание на улице Дарвина, 8, хотя и не является памятником культурного наследия, но все ж имеет свою изюминку. На первом этаже оборудовано помещение под магазины, и над их окнами виднеются необычные декоративные украшения, похожие на гигантские печатки. На них изображены разные растения, а также птицы.

Дом "подводная лодка" и деление арками

Есть на улице Дарвина еще несколько объектов культурного наследия. К примеру, длинное здание под №5 за свое объемное планирование считается одним из лучших сооружений в стиле позднего конструктивизма в столице. Стоит обратить внимание на последний этаж — небольшое строение напоминает верхнюю часть подводной лодки.

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Кстати, в доме проживают достаточно влиятельные личности: политологи, писатели и аналитики... Там часто арендуют жилье дипломаты разных стран. Знаковым является и 5-этажный дом напротив (ул. Дарвина, 10), который был сооружен в 1930-х годах. Он выделяется не только благодаря необычному цвету — бледно-розовый с элементами серого, но и необычным визуальным делением на несколько секций, которые красиво разделены арками. Сейчас в одном из помещений памятника архитектуры оборудована музыкальная школа.

Намоленное место и храм Святителя Михаила

В конце улицы Дарвина нужно перейти Шелковичную улицу, чтобы попасть на территорию Александровской больницы. Там находится храм Святителя Михаила, который отстроили несколько лет назад.

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Он имеет печальную историю, поскольку большевики разрушили его в 1930 году, остался только фундамент храма и небольшой старый дом, в котором временно открыли церковь в 90-х годах. Здесь даже изгоняли бесов... Теперь в новом храме можно помолиться чудотворным иконам: Богоматери и святому Пантелеймону, покровителю болеющих и врачей. Стоит обратить внимание и на фасад святыни — там изображены большие, но необычные лики святых. А на старом доме возле храма можно полюбоваться картиной с Тайной вечерей. Тут всегда очень много паломников. Неподалеку находится обелиск в честь медиков, погибших во время Второй мировой войны.

Фото: Александр Яремчук
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Автор:

Кириченко Леся

Источник:

"Сегодня"

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