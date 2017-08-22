ФОТОФАКТ. В центр Киева пригнали танки и ракетные установки

В Киеве на Крещатике с 22 августа открылась выставка современной военной техники "Мощь непокоренных", посвященная 26-й годовщине Независимости Украины, – передает "Апостроф".

Всего на выставке в центре столицы представлены около 70 единиц техники, среди них 25 единиц – совершенно новые образцы, разработанные на украинских заводах, часть представленных вооружений – уже используется ВСУ в зоне проведения антитеррористической операции на востоке страны.

На выставке можно увидеть танки "Оплот", "Булат", Т-72А, ракетную установку "Точка-У", реактивную систему залпового огня "Смерч", пушку "Пион", боевую машину "Тритон", которая только прошла испытания на полигонах, системы противовоздушной обороны "Бук", "Тор", самоходные артиллерийские установки, бронетранспортеры, а также грузовые и санитарные автомобили.

Техника выставлена на Крещатике от ул. Институтской до Европейской площади. После торжеств по случаю празднования Дня Независимости Украины вооружение должны передать украинским военным на Донбассе.

Как известно, 24 августа в городе Киев на улице Крещатик и Майдане Незалежности состоится парад войск и показ образцов вооружения и военной техники Вооруженных сил Украины.

Ранее сообщалось, что грузинские военные во главе с министром обороны Леваном Изора примут участие в параде по случаю Дня независимости Украины 24 августа.