ФОТОФАКТ. В центр Киева пригнали танки и ракетные установки

Вчера, 20:19

На Крещатике открылась выставка украинской военной техники "Мощь непокоренных"


"Мощь непокоренных". Фото: Александр Гончаров / Апостроф

"Мощь непокоренных". Фото: Александр Гончаров / Апостроф

"Мощь непокоренных". Фото: Александр Гончаров / Апостроф

"Мощь непокоренных". Фото: Александр Гончаров / Апостроф

"Мощь непокоренных". Фото: Александр Гончаров / Апостроф

"Мощь непокоренных". Фото: Александр Гончаров / Апостроф

"Мощь непокоренных". Фото: Александр Гончаров / Апостроф

"Мощь непокоренных". Фото: Александр Гончаров / Апостроф

"Мощь непокоренных". Фото: Александр Гончаров / Апостроф

"Мощь непокоренных". Фото: Александр Гончаров / Апостроф

"Мощь непокоренных". Фото: Александр Гончаров / Апостроф

"Мощь непокоренных". Фото: Александр Гончаров / Апостроф

"Мощь непокоренных". Фото: Александр Гончаров / Апостроф

"Мощь непокоренных". Фото: Александр Гончаров / Апостроф

"Мощь непокоренных". Фото: Александр Гончаров / Апостроф

"Мощь непокоренных". Фото: Александр Гончаров / Апостроф

"Мощь непокоренных". Фото: Александр Гончаров / Апостроф

"Мощь непокоренных". Фото: Александр Гончаров / Апостроф

"Мощь непокоренных". Фото: Александр Гончаров / Апостроф

"Мощь непокоренных". Фото: Александр Гончаров / Апостроф

"Мощь непокоренных". Фото: Александр Гончаров / Апостроф

"Мощь непокоренных". Фото: Александр Гончаров / Апостроф

"Мощь непокоренных". Фото: Александр Гончаров / Апостроф

"Мощь непокоренных". Фото: Александр Гончаров / Апостроф

"Мощь непокоренных". Фото: Александр Гончаров / Апостроф

"Мощь непокоренных". Фото: Александр Гончаров / Апостроф

"Мощь непокоренных". Фото: Александр Гончаров / Апостроф

"Мощь непокоренных". Фото: Александр Гончаров / Апостроф

"Мощь непокоренных". Фото: Александр Гончаров / Апостроф

"Мощь непокоренных". Фото: Александр Гончаров / Апостроф

"Мощь непокоренных". Фото: Александр Гончаров / Апостроф

 


В Киеве на Крещатике с 22 августа открылась выставка современной военной техники "Мощь непокоренных", посвященная 26-й годовщине Независимости Украины, – передает "Апостроф".

Всего на выставке в центре столицы представлены около 70 единиц техники, среди них 25 единиц – совершенно новые образцы, разработанные на украинских заводах, часть представленных вооружений – уже используется ВСУ в зоне проведения антитеррористической операции на востоке страны.

На выставке можно увидеть танки "Оплот", "Булат", Т-72А, ракетную установку "Точка-У", реактивную систему залпового огня "Смерч", пушку "Пион", боевую машину "Тритон", которая только прошла испытания на полигонах, системы противовоздушной обороны "Бук", "Тор", самоходные артиллерийские установки, бронетранспортеры, а также грузовые и санитарные автомобили.

Техника выставлена на Крещатике от ул. Институтской до Европейской площади. После торжеств по случаю празднования Дня Независимости Украины вооружение должны передать украинским военным на Донбассе.

Как известно, 24 августа в городе Киев на улице Крещатик и Майдане Незалежности состоится парад войск и показ образцов вооружения и военной техники Вооруженных сил Украины.

Ранее сообщалось, что грузинские военные во главе с министром обороны Леваном Изора примут участие в параде по случаю Дня независимости Украины 24 августа.
техника, выставка, Оплот, танки, день независимости, ВСУ, Бук, точка-у, Тритон, Мощь непокоренных

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Политика

Своим визитом в Украину Мэттис передаст большой "привет" России, фото president.gov.ua

"Бешеный пес": глава Пентагона едет в Украину говорить о реформах, а вот летальное оружие подождет

Вчера, 18:13

Трамп - не Обама, и может подписать решение о предоставлении Украине летального оружия, но не в ближайшее время

Куда пойти

24 августа на Крещатике состоится парад и выставка военной техники

Как Киев отметит 26-ю годовщину независимости Украины: расписание праздничных мероприятий

Вчера, 17:22

Столицу в праздничные дни будут охранять около 7 тысяч правоохранителей  

Донбасс

В оккупированном Донецке готовятся к Дню шахтера. Фото: AFP

День шахтера в Донецке: выставка катков и поющие россияне

Вчера, 11:23

Оккупационные власти решили "порадовать" горожан зрелищем коммунальной техники

Украина

Разведка в любое время суток: опубликованы фото новых беспилотников ВСУ

21 Августа, 22:08

Президент посетил подразделение противовоздушной обороны

Донбасс

Опубликованы новые фото российских танков на Донбассе

20 Августа, 11:14

Фотографии были сделаны в августе 2017 года в Донецкой области

Происшествия и криминал

Виктор Муженко. Фото: mil.gov.ua

У начальника Генштаба ВСУ пытались взломать страницу в Fаcebook

19 Августа, 12:42

Муженко в соцсети поздравил всех с Яблочным Спасом

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования