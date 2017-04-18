В центре Киева показывают гигантские ледяные яйца
Скульптуры изо льда можно увидеть на фестивале писанок
В центре Киева продолжается яркий фестиваль писанок, который продлится до 23 апреля. Кроме гигантских пасхальных композиций, разрисованных художниками со всей Украины, теперь на Софийской площади можно увидеть и необычные скульптуры в форме яиц (они расположены в специальном помещении с температурой -12°С).
Фото: facebook.com/diana.popova
Кроме того, как сообщают на странице проекта Folk Ukraine, на Владимирском проезде открылась фотовыставка цветов, которые светятся в темноте.
Тем временем, на Михайловской площади заработал лабиринт из разноцветных гигантских карандашей.
Фото: Folk Ukraine
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