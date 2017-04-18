В центре Киева в честь военных-спортсменов устроят большой бесплатный концерт

22 и 23 апреля в Киеве пройдет завершающий этап отбора национальной сборной Team Ukraine, которая поедет на международные соревнования "Ігри нескорених" в Торонто, пишет "Наш Киев".

Так, 22 апреля пройдут национальные "Ігри нескорених", в которых примут участие 114 кандидатов всеукраинского отбора, большинство из которых – бойцы, получившие травмы в АТО. Они будут соревноваться в 6 спортивных дисциплинах: легкая атлетика, гребля на тренажерах, велоспорт на шоссе, пауэрлифтинг, плавание и стрельба из лука.

Откроются соревнования в 9:00 на легкоатлетическом манеже спортивного комплекса "Атлет", после чего будут проходить сразу на трех локациях: Труханов остров, бассейн ЦСК ЗСУ и спортивный комплекс "Атлет".

23 апреля (воскресенье) состоится заключительная часть национального отбора "Ігор нескорених": благотворительный концерт с участием украинских звезд, во время которого будет объявлен полный состав сборной Украины. Концерт начнется в 16:00 на открытой сцене возле здания КГГА на Крещатике. Украинскую сборную поддержат O’Torvald, "Друга ріка", ТНМК, Фома из группы "Мандры", "Скрябин", Злата Огневич, Анастасия Приходько, "Лисапетный батальон", а также "Оркестр почесної варти".

На время организации и проведения концерта с 12:00 21 апреля до 6:00 24 апреля будет перекрыт Крещатик.

Напомним, что "Ігри нескорених" — это международные соревнования военнослужащих и ветеранов, получивших травмы во время выполнения служебного долга. Они были основаны британским принцем Гарри в 2014 году.

В этом году "Ігри нескорених" пройдут с 23 по 30 сентября в Торонто, и впервые украинская команда военных примет в них участие.