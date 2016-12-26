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В Киеве пройдет выставка удивительных фиалок http://www.segodnya.ua/img/article/7830/67_main.1482744077.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7830/67_tn.1482744077.jpg Куда пойти Будут продавать цветущие растения, "деток" и грунт для сенполий

В Киеве пройдет выставка удивительных фиалок

Сегодня, 11:20

Будут продавать цветущие растения, "деток" и грунт для сенполий

На выставке расскажут, как ухаживать за фиалками
На выставке расскажут, как ухаживать за фиалками

В Киеве с 27 по 30 декабря пройдет выставка комнатных фиалок. 

"На выставке можно приобрести цветущие фиалки, листики, "детки", сопутствующие товары – удобрения, горшочки и грунт для цветов. Специалисты предоставят вам исчерпывающую информацию о методах и особенностях выращивания комнатных растений", – рассказали организаторы выставки.

Полюбоваться красивыми цветами и купить приглянувшийся куст можно будет в ТРЦ "Мармелад", ул.Борщаговская,154, ( от ст. метро Шулявская две остановки в сторону Индустриального моста). Выставка будет работать с 11.00 до 19.00, вход свободный.
выставка, фиалки, борщаговская, растения, удобрения, шулявская
Источник:

"Сегодня"

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