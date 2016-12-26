В Киеве пройдет выставка удивительных фиалок

Будут продавать цветущие растения, "деток" и грунт для сенполий

В Киеве с 27 по 30 декабря пройдет выставка комнатных фиалок.

"На выставке можно приобрести цветущие фиалки, листики, "детки", сопутствующие товары – удобрения, горшочки и грунт для цветов. Специалисты предоставят вам исчерпывающую информацию о методах и особенностях выращивания комнатных растений", – рассказали организаторы выставки.

Полюбоваться красивыми цветами и купить приглянувшийся куст можно будет в ТРЦ "Мармелад", ул.Борщаговская,154, ( от ст. метро Шулявская две остановки в сторону Индустриального моста). Выставка будет работать с 11.00 до 19.00, вход свободный.





