В Киеве пройдут 24-часовые гонки на ретро-автомобилях

24 августа в Киеве состоится еще событие, посвященное Дню Независимости – 24-часовые гонки на ретро-автомобилях! Этот проект заявлен в Книгу рекордов Украины.

Участники проекта без остановок преодолеют максимальное количество километров за 24 часа. Маршрут гонки объединит правый и левый берега столицы. Победителем станет самый выносливый.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ В Киеве пройдет парад ретромобилей

Торжественный старт гонки состоится 23 августа в 12.00 на площади Победы (возле Стелы Победы), а финиш – 24 августа в 12.00 на том же месте. Награждение победителя Большим кубком Гран-при Киева состоится в 12.00.

Организаторами гонки являются КП "Киевпастранс", Национальная Автомобильная Лига "Золотой Руль Украины" и Автомобильная федерация Украины.