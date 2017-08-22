В Киеве пройдут 24-часовые гонки на ретро-автомобилях

Вчера, 16:24

Маршрут гонки объединит правый и левый берега столицы

 

Участники проекта без остановок преодолеют максимальное количество километров. Фото: kpt.kiev.ua
Участники проекта без остановок преодолеют максимальное количество километров. Фото: kpt.kiev.ua

24 августа в Киеве состоится еще событие, посвященное Дню Независимости – 24-часовые гонки на ретро-автомобилях! Этот проект заявлен в Книгу рекордов Украины.

Участники проекта без остановок преодолеют максимальное количество километров за 24 часа. Маршрут гонки объединит правый и левый берега столицы. Победителем станет самый выносливый.

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Торжественный старт гонки состоится 23 августа в 12.00 на площади Победы (возле Стелы Победы), а финиш – 24 августа в 12.00 на том же месте. Награждение победителя Большим кубком Гран-при Киева состоится в 12.00.

Организаторами гонки являются КП "Киевпастранс", Национальная Автомобильная Лига "Золотой Руль Украины" и Автомобильная федерация Украины.
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Источник:

"Сегодня"

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