В Киевском зоопарке показали звериных малышей (фото)

Сегодня, 18:36

Валийские козочки-двойняшки, рысята, пони и крошка-бегемот приняли участие в флешмобе


Очаровательные малыши Киевского зоопарка. Фото: Киевский зоопарк

Очаровательные малыши Киевского зоопарка. Фото: Киевский зоопарк

Очаровательные малыши Киевского зоопарка. Фото: Киевский зоопарк

Очаровательные малыши Киевского зоопарка. Фото: Киевский зоопарк

Киевский зоопарк присоединился к флешмобу американских зоопарков, суть которого –  публиковать фотографии маленьких питомцев из своих коллекций.

Вызов Киевскому зоопарку "бросил" один из сайтов путеводителей по семейному досугу. "Мы с радостью откликнулись на этот "вызов". Ведь чудесных малышей у нас достаточно. Буквально 27 января у нашей валийской козочки Стрелки родилась двойня – двое замечательных козлят, которые, если присмотреться к фото, даже улыбаются. Среди малышей и наш замечательный крошка-пони, который родился полгода назад. Он очень живенький и любопытный, поэтому получил имя Шустрик. Ну и рысята – потомство от семейства рысей Кунака и Рики: двоих девочек-рысей зовут Роксана и Рая", – рассказали "Сегодня" в Киевском зоопарке.

Есть на фото и бегемотиха Бигги, которая появилась в столичном зоопарке в августе прошлого года. Кстати, 24 января Бигги исполнился годик. Самочка пока находиться в закрытом помещение и ее день рождения особо не праздновали. Все желающие смогут увидеть ее в начале нового сезона, когда на улице станет тепло.
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Автор:

Александр Марущак

Источник:

"Сегодня"

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