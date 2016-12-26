В Мариинском парке Киева открылась резиденция Санта Клауса (фото)

Мариинский парк превратился в настоящую сказку. Там открыли резиденцию Санта Клауса. Центральную аллею украсили 20 зелеными арками, установили светящиеся скульптуры оленей, а еще возвели несколько десятков домиков купольной конструкции, где для детей проводят разные мастер-классы (для льготной категории бесплатно).

Заглянув в гости к миссис Клаус, можно научиться печь рождественское печенье, а вот живые эльфы бесплатно будут развлекать всех детишек. Там же можно встретить и дочку Санты — Санни. Работает резиденция в Мариинском ежедневно до 15 января с 11:00.