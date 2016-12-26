Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
В Мариинском парке Киева открылась резиденция Санта Клауса (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7829/82_main.1482700126.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7829/82_tn.1482700126.jpg Куда пойти Живые эльфы бесплатно будут развлекать всех детишек

В Мариинском парке Киева открылась резиденция Санта Клауса (фото)

Сегодня, 07:58

Живые эльфы бесплатно будут развлекать всех детишек

  • Резиденция Санты. Сказочные олени у юрты и новогодние огоньки. Фото: Печерская РГА

Мариинский парк превратился в настоящую сказку. Там открыли резиденцию Санта Клауса. Центральную аллею украсили 20 зелеными арками, установили светящиеся скульптуры оленей, а еще возвели несколько десятков домиков купольной конструкции, где для детей проводят разные мастер-классы (для льготной категории бесплатно).

Заглянув в гости к миссис Клаус, можно научиться печь рождественское печенье, а вот живые эльфы бесплатно будут развлекать всех детишек. Там же можно встретить и дочку Санты — Санни. Работает резиденция в Мариинском ежедневно до 15 января с 11:00.
фото, Санта Клаус, скульптуры, парк, санта, мариинский парк, резиденция
Автор:

Кириченко Леся

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Куда пойти

Новогодние праздники в Киеве: в Лавре — самая большая резиденция, а в Мариинском — печенье от Санты

8 Декабря, 11:51

Где в городе отыскать обитель чудотворца и оставить ему письменное послание

Невероятное

Тайная жизнь жены Санта-Клауса: в сети появился новый рождественский ролик

18 Ноября, 06:11

Госпожа Клаус пользуется не санями с оленями, а вертолетом, а в свободное от "работы" время читает "50 оттенков красного"

Куда пойти

Каток на ВДНХ будет самым большим в Украине

В Киеве появится самый большой каток в Украине

2 Ноября, 19:40

На ВДНХ готовятся к зимним праздникам

Коммуналка

Живую елку можно будет высадить в одном из киевских парков

Можно ли высадить в киевском парке живую елочку

21 Декабря, 11:03

Чиновники рассказали, как поступить с елкой после праздников  

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.