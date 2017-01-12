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За праздники на Софийской площади киевляне выпили 150 тонн глинтвейна и съели 80 тонн колбасок http://www.segodnya.ua/img/article/7878/19_main.1484255002.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7878/19_tn.1484255002.jpg Куда пойти В понедельник в Киеве начнут демонтировать главную новогоднюю елку

За праздники на Софийской площади киевляне выпили 150 тонн глинтвейна и съели 80 тонн колбасок

Сегодня, 07:13

В понедельник в Киеве начнут демонтировать главную новогоднюю елку

С елкой придется попрощаться
С елкой придется попрощаться. Автор фото: Анатолий Бойко, "Сегодня"

Новогодняя сказка на Софийской и Михайловской площадях подходит к концу. В понедельник начнется демонтаж главной елки страны. Ее распилят на бруски и продадут на аукционе.

Организаторы зовут горожан "догулять" в пятницу, субботу и воскресенье. Начало концертов в 17:00. А все, кто придет покататься на горках, каруселях, колесе обозрения или посмотреть ледяные скульптуры, получат небольшие подарки.

В следующем же году новогодний праздник на Софийской будет называться "Узоры зимы". Организаторы хотят занять весь Владимирский проезд, площадь перед МИД превратить в большой каток, а на самом здании установить большой 3D-экран. Резиденция святого Николая станет стационарной и разместится на Владимирской горке.

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подарки, скульптуры, демонтаж, резиденция, ледяные скульптуры, организаторы, софийская площадь, новогодняя елка
Автор:

Александр Марущак

Источник:

"Сегодня"

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