За праздники на Софийской площади киевляне выпили 150 тонн глинтвейна и съели 80 тонн колбасок

Новогодняя сказка на Софийской и Михайловской площадях подходит к концу. В понедельник начнется демонтаж главной елки страны. Ее распилят на бруски и продадут на аукционе.

Организаторы зовут горожан "догулять" в пятницу, субботу и воскресенье. Начало концертов в 17:00. А все, кто придет покататься на горках, каруселях, колесе обозрения или посмотреть ледяные скульптуры, получат небольшие подарки.

В следующем же году новогодний праздник на Софийской будет называться "Узоры зимы". Организаторы хотят занять весь Владимирский проезд, площадь перед МИД превратить в большой каток, а на самом здании установить большой 3D-экран. Резиденция святого Николая станет стационарной и разместится на Владимирской горке.