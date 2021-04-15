120 кг амфетамина: в Киеве поймали участников мощной наркогруппировки (фото)

В Киеве восемь участников мощной наркогруппировки взяты под стражу без определения залога.
Об этом сообщает Прокуратура Киева в Facebook.
Еще двум участницам преступной группы, которые выполняли роль курьеров, избраны меры пресечения в виде домашнего ареста.
"Была прекращена деятельность нарколаборатории, которая функционировала на базе промышленного предприятия в Днепре, а также интернет-магазина, через который осуществлялся сбыт наркотиков за биткоины", – говорится в сообщении.
Десять участников преступной группы задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Сейчас досудебное расследование продолжается. Устанавливаются другие лица, которые могли быть причастны к преступлению.
Напомним, 12 апреля в ходе спецоперации, которая проводилась в четырех регионах Украины, правоохранители изъяли рекордную партию амфетамина общим весом около 120 кг, свыше тонны прекурсоров и промышленное оборудование для массового изготовления психотропных веществ.
Ранее мы писали, что в Кировоградской области нарушители продавали наркотики под видом таблеток для похудения.
Напомним, в аэропорту "Борисполь" задержали женщину, которая пыталась провезти на территорию Украины 70 тысяч таблеток наркотического действия.
Новости на эту же тему: