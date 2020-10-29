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Наркотики в чемодане: в киевском аэропорту поймали женщину с партией таблеток

29 октября, 13:31

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Она прибыла в аэропорт рейсом из Иордании

В международном аэропорту "Борисполь" в четверг, 29 октября, задержали женщину, которая пыталась провезти на территорию Украины 70 тысяч таблеток наркотического действия.

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Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Так, сейчас сотрудниками таможни составлен протокол о нарушении порядка прохождения таможенного контроля.

"Женщина 1993 года рождения намеревалась ввезти в Украину почти 70 тыс. таблеток, содержащих сильнодействующее вещество псевдоэфедрин. Наша соотечественница прибыла в аэропорт рейсом из Иордании", – сказано в сообщении.

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По результатам экспертизы выявленных препаратов будет приниматься решение о внесении сведений в ЕРДР.

Ранее мы писали, что в Днепре правоохранители задержали супругов, которые через интернет-магазин продавали медицинские препараты и БАДы с содержанием психотропных веществ из РФ.

Также напомним, в Ровно учительница попалась на торговле наркотиками.

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Киев Борисполь наркотики аэропорт Борисполь

Источник: Сегодня

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