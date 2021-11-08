15-метровая елка и фотозоны: как будут праздновать Новый год в Киеве

На центральной площади будет 15-метровая праздничная елка / Коллаж "Сегодня"

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В этом году перед Новым годом на ВДНХ снова начнет работать городской парк зимних развлечений"Зимова країна". Откроется он с 11 декабря.

Об этом сообщают организаторы мероприятия.

Каким будет праздник

Всего будет 20 развлекательных локаций. На центральной площади будет 15-метровая праздничная елка, а рядом обустроят фотозоны.

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Также будет каток. Там одновременно смогут кататься до 500 посетителей. Рядом будут горки. Оранжерею превратят в стеклянный домик. Также гостям покажут мюзикл.

В одном из павильонов развернут музей Нового года. Среди экспонатов будут: ватные, стеклянные, металлические, проволочные елочные игрушки XIX–ХХ веков и предметы праздничного быта.

В другом павильоне будет парк сказочных героев. В концерт-холле представят мультипространственное шоу-путешествие.

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Также на ВДНХ будет:

Резиденция Санты,

Різдвяна фабріка мрій,

Центр семейного досуга Teleport360,

Галерея стальных фигур,

Animal Park,

Планета бабочек,

выставка-парк "Планета динозаврів" и "Живі дракони",

веревочный парк SkyPark,

экстремальные аттракционы,

карусели,

квест-комнаты.

Где еще можно отметить Новый год

В этом году новогодние праздники пройдут не только в центре Киева. Организатор масштабных городских гуляний Folk Ukraine расширяется на территорию Киевской области.

Проект "Зима за городом" пройдет в "Добропарке", а новогодние мероприятия начнутся там уже с 1 декабря, как в Европе.

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