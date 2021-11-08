15-метрова ялинка та фотозони: як святкуватимуть Новий рік у Києві

На центральній площі буде 15-метрова святкова ялинка / Колаж "Сьогодні"

Цьогоріч перед Новим роком на ВДНГ знову почне працювати міський парк зимових розваг "Зимова країна". Відкриється він із 11 грудня.

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Про це повідомляють організатори заходу.

Яким буде свято

Усього буде 20 розважальних локацій. На центральній площі буде 15-метрова святкова ялинка, а поряд облаштують фотозони.

Також буде ковзанка. Там одночасно зможуть кататись до 500 відвідувачів. Поруч будуть гірки. Оранжерею перетворять на скляний будиночок. Також гостям покажуть мюзикл.

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В одному із павільйонів розгорнуть музей нового року. Серед експонатів будуть: ватяні, скляні, металеві, ялинкові іграшки з дроту XIX–ХХ століть та предмети святкового побуту.

В іншому павільйоні буде парк казкових героїв. У концерт-холі представлять мультипросторову шоу-подорож.

Також на ВДНГ буде:

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Резиденція Санти,

Різдвяна фабрика мрій,

Центр сімейного дозвілля Teleport360,

Галерея сталевих фігур,

Animal Park,

Планета метеликів,

виставка-парк "Планета динозаврів" та "Живі дракони",

мотузковий парк SkyPark,

екстремальні атракціони,

каруселі,

квест-кімнати.

Де ще можна відзначити Новий рік

В цьому році новорічні свята пройдуть не лише у центрі Києва. Організатор масштабних міських гулянь Folk Ukraine розширюється на території Київської області.

Проект "Зима за містом" пройде у "Добропарку", а новорічні заходи розпочнуться там уже з 1 грудня, як у Європі.

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