- 17 градусов! Киевлян ждут сильные морозы (карта)

Погода в Киеве на 23 декабря/Коллаж "Сегодня"
Завтра, 23 декабря, в Киеве будет морозная погода без осадков, но с гололедицей.
Об этом сообщает синоптик Наталия Диденко.
Ночью температура воздуха будет колебаться от -14 до -17 градусов. Днем столбики термометров опустятся до 10 градусов мороза.
"Одевайте все самое теплое, что есть, проверьте печку в машине, забегайте куда-то на чай и погрейтесь", – добавила Наталия Диденко.
Прогноз погоды в Украине на 23 декабря. Фото: Наталии Диденко
В Карпатах ударили сильные морозы
22 декабря в Карпатах ударили сильные морозы. Также за последние два дня на высокогорьях выпало более 50 см свежего снега.
Температура воздуха на горе Поп Иван опустилась до -21 градуса. Ветер западный, северо-западный, 14 м/с, а также облачная погода, но с прояснениями.
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