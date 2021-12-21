Погода снова ухудшится: в Киеве прогнозируют снег и сильный мороз (карта)

В столице скорость ветра будет достигать 12 м/с

В столице температура опустится до -9 градусов/Коллаж: "Сегодня"

Во вторник, 21 декабря, в Киеве прогнозируют снежную погоду. Кроме того, по столице ударит мороз.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Сегодня в столице Украины будет идти снег. Столбики термометров будут колебаться от -7 до -9 градусов. Ветер — северо-западный, 7-12 м/с.

Из-за морозной погоды на дорогах возможна гололедица!

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Рекомендации для пешеходов во время гололеда:

Не спешите, не стесняйтесь "шлепать" ногами, наступайте на всю подошву, не поднимайте высоко ноги.

Выбирайте обувь на подошве из микропористой или другой мягкой основы без каблука.

При ходьбе центр тяжести тела направляйте вперед.

Спускаясь или поднимаясь по лестнице, держитесь за поручни, обязательно ставьте на ступеньку обе ноги.

Обходите металлические крышки люков.

Будьте внимательны на тротуаре – автомобиль или автобус может занести и не удастся вовремя затормозить.

Переходите улицу только на зеленый свет, а лучше через подземные переходы.

Попросите своих бабушек и дедушек остаться в этот период дома.

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