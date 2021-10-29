400 тысяч долларов. В Киеве адвокат пытался обокрасть супругов (фото)

Злоумышленник работал через посредника / Фото: Коллаж: Сегодня
В Киеве задержали адвоката и его пособника, когда они пытались мошенническим путем выманить у супругов деньги под предлогом "решения вопросов". Их поймали на горячем.
Об этом сообщает Киевская прокуратура в Facebook.
Так, в орган досудебного расследования обратились супруги с заявлением о попытках неизвестных лиц незаконно завладеть их имуществом.
"При этом сразу после совершения таких действий в отношении заявителей с ними связался руководитель одного из адвокатских объединений города Киева, представлявший интересы супругов ранее. Он сообщил о своей осведомленности о существующих проблемах супругов и предложил свои услуги, представив себя как лучшего адвоката в спорах указанной категории", – говорится в сообщении.
Адвокат уверял их в намерении следователей привлечь их к уголовной ответственности и в обоснованных рисках принятия судами решений не в их пользу.
"Также он отмечал, что разрешение судебных споров и закрытие уголовных производств законным способом займет более 3 лет. Таким образом, создав своими действиями и заявлениями представление у супругов о фактической невозможности решения их проблем законным образом, 31-летний юрист предложил своим клиентам передать ему в собственность две квартиры в центре Киева или предоставить 400 тысяч долларов США за решение их вопросов в Министерстве юстиции Украины, органах Национальной полиции и судах", – добавляют в прокуратуре.
Как они попались
Для передачи денег адвокат привлек посредника, а также разработал систему паролей и условные обозначения для маскировки своих действий.
После получения 400 тысяч долларов США правоохранители задержали адвоката и посредника в порядке ст. 208 УПК РФ.
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