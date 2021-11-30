6 тысяч тонн: в Киевской области обнаружили свалки с опасными медицинскими отходами (фото)

Под Киевом выбрасывали опасные отходы / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киевской области полицейские сообщили о подозрении лицам, которые сбрасывали опасные отходы просто на землю. Общество по переработке мусора вместо сжигания медицинских отходов сбрасывало их на земельные участки в Киевской, Николаевской и Львовской областях.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции области в Facebook.

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"Предприятие в течение 2020-2021 годов получило для утилизации от представителей учреждений здравоохранения более 6 тысяч тонн медицинских отходов, а именно: пробирки с кровью и другими биологическими жидкостями, медицинские перчатки, шприцы, иглы, бинты, люминесцентные лампы. Правоохранители установили, что вместо сжигания опасных отходов директор предприятия вместе с 4 сообщниками осуществляли вывоз и выгрузку их в местах, не приспособленных для утилизации мусора", – говорится в сообщении.

Как оказалось, в апреле этого года лицензии предприятия на операции по обращению с опасными отходами были аннулированы, но сотрудники предприятия, продолжили заключать договоры об утилизации медицинских отходов.

Лицензии предприятия были аннулированы, но они продолжали работать / Фото: Нацполиция

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"В результате чего завладели средствами в размере более полумиллиона гривен", – добавили в пресс-службе.

Что им грозит

Следователи сообщили злоумышленникам о подозрении по ч. 3 ст. 28 (совершение уголовного правонарушения группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией), ч. 1 ст. 325 (Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений), ч. 4 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Нарушителям грозит большой срок / Фото: Нацполиция

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Сообщникам грозит заключение сроком до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и конфискацией имущества.

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