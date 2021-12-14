7 человек на место! Легко ли найти работу в Киеве и сколько можно заработать

Средняя зарплата в Киеве в 2021 году составила около 30 тысяч гривен. / Фото: Коллаж: Сегодня

Киев остается лидером рынка труда в Украине. Высокие позиции столица удерживает как в размере средней заработной платы, так и в количестве открытых вакансий.

Об этом свидетельствуют данные grc.ua.

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В частности, 23% всех актуальных вакансий, размещенных на кадровом портале grc.ua, это предложения работы именно в столице

Сколько человек на одно место

Однако количество вакансий не уменьшает запрос желающих на работу в Киеве. Условный средний конкурс на одно рабочее место в Киеве составляет три человека, а в некоторых профессиональных областях конкурс еще выше.

К примеру, конкуренция среди специалистов по продажам в столице составляет 7 кандидатов на одно место.

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Средняя зарплата

В течение года средняя зарплата в открытых вакансиях в Киеве колебалась от 29 405 грн до самого высокого показателя в 40 342 грн.

Однако даже при самых низких показателях столичная средняя зарплата оставалась больше, чем в других четырех регионах с самой высокой средней заработной платой.

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