Более полмиллиона цветов: на Певческом поле открыли новую выставку (фото)

На Певческом поле в столице представили новые композиции из более 700 000 цветков. Это весенняя выставка тюльпанов.
Журналисты "Сегодня" уже побывали на выставке и посмотрели, как все выглядит.
/ Фото: Сегодня
Фото: Киевзеленбуд
Всего использовали более 30 сортов тюльпанов. Кроме них на Певческом поле высадили нарциссы, гиацинты, крокусы, мускари и много других цветов.
/ Фото: Сегодня
Выставка продлится с 7 по 23 мая.
Организаторы подчеркивают, что в связи с эпидемией коронавируса на локации введут такие ограничения:
- соблюдение социальной дистанции;
- обязательные защитные маски или респираторы;
- будут измерять температуры на входе в парк.
Фото: Киевзеленбуд
Фото: Киевзеленбуд
Напомним, ранее Певческое поле в Киеве превратили в долину леденцов. Это была осенняя выставка хризантем "Мир сладостей".
Кроме того, мы показывали, как в прошлом году там проходила выставка "Цветочное сафари".
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