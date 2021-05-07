Более полмиллиона цветов: на Певческом поле открыли новую выставку (фото)

Основа композиций – тюльпаны, но кроме них высадили и нарциссы, гиацинты, крокусы, мускари. Как все выглядит

На Певческом поле в столице представили новые композиции из более 700 000 цветков. Это весенняя выставка тюльпанов.

Журналисты "Сегодня" уже побывали на выставке и посмотрели, как все выглядит.

/ Фото: Сегодня

Фото: Киевзеленбуд

Всего использовали более 30 сортов тюльпанов. Кроме них на Певческом поле высадили нарциссы, гиацинты, крокусы, мускари и много других цветов.

/ Фото: Сегодня

Реклама

Выставка продлится с 7 по 23 мая.

Организаторы подчеркивают, что в связи с эпидемией коронавируса на локации введут такие ограничения:

соблюдение социальной дистанции;

обязательные защитные маски или респираторы;

будут измерять температуры на входе в парк.

Фото: Киевзеленбуд

Фото: Киевзеленбуд

Напомним, ранее Певческое поле в Киеве превратили в долину леденцов. Это была осенняя выставка хризантем "Мир сладостей".

Кроме того, мы показывали, как в прошлом году там проходила выставка "Цветочное сафари".