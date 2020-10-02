Певческое поле в Киеве превратили в долину леденцов (фото)

Сегодня, 2 октября, на Певческом поле открылась осенняя выставка хризантем "Мир сладостей".
Посетители увидят 10 композиций, созданных районными коммунальными предприятиями по содержанию зеленых насаждений: зефирную крепость, шоколадный фонтан, сладкий парк аттракционов и сад мороженого, пряничный домик, долину леденцов, фабрику сладостей и город пекарей.
Для создания сладкого мира использовали 30 тысяч цветов.
Выставку можно посетить до 1 ноября.
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Время работы с 10: 00 до 20: 00. Певческое поле Печерского ландшафтного парка (ул. Лаврская, 33).
Вход: взрослый билет – 100 гривен, детский – 25 гривен. Для детей до 7 лет, пенсионеров, участников АТО, инвалидов 1 и 2 группы и участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС вход бесплатный.
Напомним, киевляне могут посетить выставку фиалок до 10 октября – она посвящена Дню учителя.
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