Air France отменила свой рейс из "Борисполя" в Париж – как улететь

Air France отменила рейс в Париж / Фото: Коллаж: Сегодня
Air France отменила свой рейс из Международного аэропорта "Борисполь" в Париж 22 февраля. А авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) будет продолжать осуществлять рейсы по маршруту Киев-Париж согласно расписанию.
Об этом сообщает "Международный аэропорт "Борисполь".
"Напомним, что ранее компания Vueling отменила все свои рейсы из Парижа в Киев по 28.02.2022, компания Lufthansa отменила все свои рейсы из Киева во Франкфурт, Цюрих, Вену с 21.02 по 28.02.2022. Возможность перевозки пассажиров по маршрутам компании Lufthansa в первую очередь передается компаниям-членам Star Alliance и партнерам", – говорится в сообщении.
Отметим, что улететь в Париж можно будет рейсами авиакомпании МАУ.
Что известно о возможном закрытии неба?
- Депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко ранее заявил, что с 16:00 14 февраля могут приостановить воздушное движение над Украиной. Авиакомпании, флот и инфраструктура которых находятся в лизинге, уже запрещают своим бортам залетать в воздушное пространство Украины.
- Гончаренко отметил, что компания KLM уже отменила свои рейсы, SkyUp посадила самолет из Фуншала в Кишиневе, появится запрет и от Air France.
- При этом в международном аэропорту "Борисполь" заявили, что по состоянию на утро 13 февраля нет информации, прекратит ли свое действие страховое покрытие для воздушных судов в Украине и над Украиной.
- В Министерстве инфраструктуры заявили, что небо над Украиной остается открытым, государство работает над предупреждением рисков для авиаперевозчиков. Так что в ближайшее время ситуация стабилизируется.
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