Какие рейсы отменили, а какие поменяли график? В аэропорту "Борисполь" ответили

В аэропорту рекомендуют следить за информацией о расписании самолетов авиакомпаний на онлайн-табло сайта

В "Борисполе" рекомендуют всем пассажирам следить за информацией о расписании движения самолетов авиакомпаний / Фото: Коллаж: Сегодня

Международный аэропорт "Борисполь" продолжает работать в штатном режиме, обеспечивая безопасность и высокий уровень авиабезопасности в полном объеме.

Об этом сообщила пресс-служба аэропорта.

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В аэропорту рекомендуют следить за информацией о расписании самолетов авиакомпаний на онлайн-табло сайта. По всем вопросам отмены и задержки рейсов, обращайтесь непосредственно к авиакомпаниям, обслуживающим эти рейсы.

"В ближайшее время расписание может изменяться. Мы внимательно следим за всеми изменениями. В то же время, сообщаем, что по состоянию на сегодняшний день практически все рейсы проходят по расписанию и без изменений в графиках полетов", – отметили в пресс-службе.

Что важно знать:

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Компания KLM отменила все свои рейсы с 13.02 по 17.02.2022;

FLY-DUBAI – изменила графики с 14.02 по 28.02.2022: прибытие в 17:25, вместо 22:35; отправление в 18:25, вместо 23:25;

QATAR AIRWAYS XQR 295 и 296 — отменила рейс 14.02.2022, потому что будет выполнять рейс на большем воздушном судне по расписанию;

AIR ASTANA изменила расписание рейса XKC 201 2022, следите за расписанием на официальном табло сайта аэропорта.

"Еще раз подчеркиваем, что все необходимые Международные стандарты соблюдаются, аэропорт работает в штатном режиме. Следовательно, сохраняйте спокойствие и следите за возможными изменениями в расписании", – говорится в сообщении.

Напомним, сегодня Министерство инфраструктуры Украины опровергло информацию о закрытии воздушного пространства Украины.

Отмена полетов в Украину

12 февраля о прекращении всех полетов в воздушном пространстве Украины заявила нидерландская авиакомпания KLM.

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"Это решение было принято после того, как получили новые рекомендации о поездках с кодом красного цвета и большим анализом безопасности. Пока неясно, когда KLM снова полетит в Киев", – написали пользователи в Сети.

Пассажиры пока не получили никаких инструкций, а это уже не первый подобный случай за последнее время.

Еще 24 января немецкая авиакомпания Lufthansa, ранее переносившая свой рейс из Мюнхена в Киев, отложила вылет своего самолета. Уже сегодня она заявила, что рассматривает возможность полного прекращения полетов над Украиной, однако окончательное решение еще не принято.

Ситуация с лоукостером SkyUp

13 февраля самолет Фуншал – Киев приземлился в Кишиневе, не долетев до украинской столицы.

Оказывается, воздушное судно в лизинге и его владелец запретил авиакомпании совершать любые полеты над Украиной.

Также появилась информация о том, что британские страховые компании отказываются покрывать страховые случаи, которые могут произойти с самолетами в воздушном пространстве Украины.

Пассажиры рейса Фуншал – Киев остаются в Молдове на неопределенный срок, а работники аэропорта не подтвердили и не опровергли информации о том, что самолет посадили из-за заявления страховых компаний.

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