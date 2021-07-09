Акция Kyivnotkiev добралась до Антарктики: зарегистрировано новое название полуострова Киев

Киев – это покрытый ледниками полуостров овальной формы, который находится на континенте напротив архипелага Аргентинских островов

Полуостров Киев на карте. Фото: коллаж "Сегодня"

Научный комитет по антарктическим исследованиям (SCAR) зарегистрировал новое географическое название полуострова Киев – Kyiv Peninsula – в сводном каталоге географических названий Антарктики. Остров находится на континенте напротив архипелага Аргентинских островов.

Об этом сообщает Национальный антарктический научный центр в Facebook.

"Отныне во всех публикациях, формально с 7 сентября 2020 года (с даты первого официального запроса НАНЦ; хотя фактически изменения в реестре отразились только сейчас), можно абсолютно корректно и правомерно употреблять название Kyiv Peninsula. В частности, использовать ее для географической привязки в полевых работах, при подготовке публикаций, издательства картографических материалов и т.д.", – пишут в сообщении.

Kyiv Peninsula. Фото: Национальный антарктический научный центр/Facebook

Напомним, полуостров Киев (географические координаты: 65 ° 15.0 'пд.ш.; 63 ° 41.0' з.д.) – это преимущественно покрытый ледниками полуостров овальной формы, который находится на континенте напротив архипелага Аргентинских островов.

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Именно к этому архипелагу принадлежит остров Галиндез, где находится украинская антарктическая станция "Академик Вернадский", и как раз поэтому полуостров получил название Киев.

Он находится на северо-западе Земли Грейама (Graham Land) и простирается с севера на юг на 35 км от залива Фландерс (Flandres Bay) до залива Бискоче (Beascochea Bay). Архипелаг Аргентинских островов отделен проливами Лемайер (Lemaire Channel) и Пенола (Penola Strait).

Ранее мы писали, что остров в Киеве заселили лемурами – как им там живется.