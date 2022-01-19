Автобусы вместо маршруток. В Киеве транспорт будет курсировать по-новому (карта)

В Киеве появятся новые автобусные маршруты. / Фото: Коллаж: Сегодня

С 20 января в Киеве запускают новые автобусные маршруты №№ 22, 36, 50. Вместо этого будут отменены маршрутки №№ 220, 500.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевпастранса.

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Маршруты новых автобусов

Автобус №22

"Улица Тростянецкая – улица Медовая" по следующей схеме: улица Тростянецкая – улица Архитектора Вербицкого – улица Декабристов (в обратном направлении – улица Ревуцкого) – проспект Николая Бажана – Южный мост – улица Саперно-Слободская – проспект Науки – Демеевская площадь – проспект – Севастопольская площадь – улица Святослава Храброго (Народного Ополчения).

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Трасса автобусного маршрута №22 полностью дублирует схему маршрутного такси №220.

Автобус №36

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"Улица Сырецкая – станция метро "Дорогожичи" по следующей схеме: улица Кирилловская – Сахарный переулок – улица Сырецкая – улица Ольжича – улица Елены Телиги – улица Юрия Ильенко, в обратном направлении – улица Оранжерейная – улица Дорогожицкая – улица улица Сырецкая – улица Кирилловская.

Автобус №50

"Улица Северная – железнодорожный вокзал Центральный" по следующей схеме: улица Северная – проспект Героев Сталинграда – улица Героев Днепра – Оболонский проспект – проспект Степана Бандеры – улица Елены Телиги – улица Юрия Ильенко – улица Сечевых Стрельцов – улица – улица Старовокзальная – улица Жилянская – улица Симона Петлюры – Вокзальная площадь.

Трасса автобусного маршрута №50 полностью дублирует схему маршрутного такси №500.

Как можно оплатить проезд

Оплата проезда будет осуществляться путем валидации электронного билета (электронная карта, QR-код, Карта киевлянина, ученический электронный билет).

Перевозка пассажиров льготных категорий будет обеспечиваться без ограничений.

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