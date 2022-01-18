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В Киеве общественный транспорт изменит графики и маршруты – список

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
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18 января, 13:55
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Движение трамваев и троллейбусов будет откорректировано в ночь на 19 января
Транспорт на время изменит график.
Транспорт на время изменит график. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве в ночь на 19 января внесут изменения в движение общественного транспорта. Трамваи прекратят курсировать раньше обычного. А троллейбусы изменят маршруты.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевпасстранса.

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Трамваи

Будет сокращен режим работы трамваев маршрутов №№ 1, 3. Будут ремонтировать контактную сеть трамвая по улице Покатила – бульвару Кольцова.

С 00:30 до 05:00 движение трамваев по ул. Покатила – бульвар Кольцова будет закрыто.

Последние отправления трамваев по собственному маршруту:

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Маршрут №1:

  • от станции "Старовокзальная": 23:49, 00:01;
  • от станции "Михайловская Борщаговка": 23:10, 23:21.

Маршрут №3:

  • от станции "Старовокзакльна": 23:32, 23:44;
  • от станции "Ромена Роллана": 23:04, 23:16.

В 05:00 движение будет возобновлено по графику.

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Троллейбусы № 92Н

Ремонтируем контактную сеть троллейбуса по просп. Правды – ул. И. Выговского.

С 00:50 до 05:20 движение троллейбусов будет организовано:

  • "Международный аэропорт "Киев" (Жуляны)" – до ул. И. Выговского по действующей трассе дальше ул. Северо-Сырецкая до ул. Белицкая.

В 05:20 движение троллейбусов будет возобновлено по собственному маршруту.

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