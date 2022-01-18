В Киеве общественный транспорт изменит графики и маршруты – список

В Киеве в ночь на 19 января внесут изменения в движение общественного транспорта. Трамваи прекратят курсировать раньше обычного. А троллейбусы изменят маршруты.
Об этом сообщили в пресс-службе Киевпасстранса.
Трамваи
Будет сокращен режим работы трамваев маршрутов №№ 1, 3. Будут ремонтировать контактную сеть трамвая по улице Покатила – бульвару Кольцова.
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С 00:30 до 05:00 движение трамваев по ул. Покатила – бульвар Кольцова будет закрыто.
Последние отправления трамваев по собственному маршруту:
Маршрут №1:
- от станции "Старовокзальная": 23:49, 00:01;
- от станции "Михайловская Борщаговка": 23:10, 23:21.
Маршрут №3:
- от станции "Старовокзакльна": 23:32, 23:44;
- от станции "Ромена Роллана": 23:04, 23:16.
В 05:00 движение будет возобновлено по графику.
Троллейбусы № 92Н
Ремонтируем контактную сеть троллейбуса по просп. Правды – ул. И. Выговского.
С 00:50 до 05:20 движение троллейбусов будет организовано:
- "Международный аэропорт "Киев" (Жуляны)" – до ул. И. Выговского по действующей трассе дальше ул. Северо-Сырецкая до ул. Белицкая.
В 05:20 движение троллейбусов будет возобновлено по собственному маршруту.
Раньше мы писали:
- В Киеве 18 января непогода устроила "погром" на улицах. По этой причине в работе общественного транспорта произошел сбой.
- С 18 января в Киеве открывают новые автобусные маршруты. В то же время маршрутное такси №576 полностью прекратит работу.