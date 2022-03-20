В Киеве откроют четыре бесплатных ресторана для пенсионеров

В Киеве откроют четыре ресторана для пенсионеров / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве открыли первый ресторан "Паляница", где ежедневно с 12:00 до 15:00 пенсионеров бесплатно угощают горячими обедами. Еще три таких же заведения начнут работу 22 марта.

Об этом сообщил ресторатор Алекс Купер.

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Вчера ресторан открыли на улице Большой Васильковской, 49а (помещение ресторана "Черноморка").

Фото: Константин Усов

Новые заведения благотворительной сети "Паляница" будут находиться по адресам:

улица Ярославская, 5/2 (Подол);

улица Княжий Затон, 16-Д (Осокорки);

проспект Науки, 8 (Демеевка).

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