В Киеве откроют четыре бесплатных ресторана для пенсионеров

В Киеве откроют четыре ресторана для пенсионеров / Фото: Коллаж: Сегодня
В Киеве открыли первый ресторан "Паляница", где ежедневно с 12:00 до 15:00 пенсионеров бесплатно угощают горячими обедами. Еще три таких же заведения начнут работу 22 марта.
Об этом сообщил ресторатор Алекс Купер.
Вчера ресторан открыли на улице Большой Васильковской, 49а (помещение ресторана "Черноморка").
Новые заведения благотворительной сети "Паляница" будут находиться по адресам:
- улица Ярославская, 5/2 (Подол);
- улица Княжий Затон, 16-Д (Осокорки);
- проспект Науки, 8 (Демеевка).
Ситуация в столице
- В Киеве с начала широкомасштабного вторжения РФ в Украину погибли 222 человека, из них 60 гражданских, среди них 4 ребенка.
- Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что жители столицы могут получить продукты, лекарства и вещи первой необходимости в городском гуманитарном штабе. Столица накапливает резервы самого необходимого.
- Тем временем российскую армию отбросили от Киева на правом берегу Днепра на 70 километров. Однако противник продолжает обстреливать украинскую инфрастуктуру, поэтому город готовится к обороне.
- Оккупанты начали использовать новейшее вооружение, которое спускают на парашютах.