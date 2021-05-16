Бьет – не значит любит: в Киеве мужчина убил подругу из-за политики (фото)

Правоохранители задержали подозреваемого – им оказался 56-летний киевлянин. Злоумышленнику грозит до 15 лет тюремного заключения

/ Фото: Нацполиция

В Киевской области правоохранители задержали мужчину, который убил свою возлюбленную.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

О смерти 51-летней женщины сообщил ее сын: юноша узнал от соседки, что его мать не выходит на связь, поэтому он приехал к ней домой в село Петропавловская Борщаговка, где и нашел труп.

"Соседка сообщила, что погибшая в течение многих лет находилась в близких отношениях с мужчиной из столицы, который неоднократно бил потерпевшую. За несколько дней до смерти женщины соседка при общении заметила у нее на лице многочисленные гематомы. Женщина рассказала, что поссорились с любимым на политической почве", – сообщили в полиции.

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Правоохранители задержали подозреваемого – им оказался 56-летний киевлянин. Злоумышленнику грозит до 15 лет тюремного заключения.

Как сообщалось ранее, в Киеве психически больной мужчина жестоко расправился с матерью. Он убил ее, а затем расчленил.

Также мы писали, что в Одессе мужчина гулял с головой человека в руках, в его квартире нашли двух погибших. Одному из жертв убийца вспорол брюшную полость, а другому отрезал голову.