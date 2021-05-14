Українська
$ 27,63
33,37
  1. Новости в Киеве
  2. Происшествия

В Киеве психически больной мужчина убил и расчленил свою мать

14 мая, 10:42

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Полицейские задержали подозреваемого на вокзале в Белой Церкви, мотивы мужчины пока не известны

Полицейские и медики скорой помощи

Полицейские и медики скорой помощи

В Киеве психически больной мужчина жестоко расправился с матерью. Он убил ее, а затем расчленил.

Реклама

Об этом сообщают "Вартови Эспрессо".

Отмечается, что убийство произошло ночью 14 мая в Подольском районе столицы на проспекте Правды, 38.

Правоохранители задержали злоумышленника на железнодорожном вокзале в Белой Церкви. Однако что спровоцировало мужчину на убийство – пока неизвестно.

В тренде
Масштабные обыски в Киеве: прокуратура сообщила о подозрении 11 коррупционерам
В тренде
Аэропорт "Киев" закроют почти на год: что произошло
В аэропорту "Киев" Жуляны
В тренде
Теперь не только на "Приусах": на улицы Киева выехал полицейский велопатруль (фото)

Сейчас полицейские выясняют все детали преступления.

Реклама

Напомним, ранее в Одессе мужчина гулял с головой человека в руках, в его квартире нашли двух погибших. Одному из жертв убийца вспорол брюшную полость, а другому отрезал голову.

Кроме того, недавно в селе Тарасовка Киевской области произошло жестокое убийство – 31-летний таксист убил собственную тетю.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Напились и сожгли бездомного заживо – новые подробности жуткого убийства на Виноградаре
Напились и сожгли бездомного заживо – новые подробности жуткого убийства на ВиноградареПроисшествия
В Киеве подросток поприветствовал
В Киеве подросток поприветствовал "зигой" ветерана: видео (обновлено)Происшествия
Похищали и пытали людей: ветераны АТО создали банду рэкетиров
Похищали и пытали людей: ветераны АТО создали банду рэкетировУкраина
"Господи, помогите": в Киевской области неизвестные на BMW опоили и похитили 14-летнюю (видео)Происшествия
Было три огнестрела, бедро сломали – боксер Беринчик напугал участием в конфликте
Было три огнестрела, бедро сломали – боксер Беринчик напугал участием в конфликтеБокс
В
В "Слуге народа" требуют отставки главы ОТГ в Киевской области, которого поймали на взятке (обновлено)Происшествия

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять