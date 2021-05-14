В Киеве психически больной мужчина убил и расчленил свою мать

Полицейские задержали подозреваемого на вокзале в Белой Церкви, мотивы мужчины пока не известны

Полицейские и медики скорой помощи

В Киеве психически больной мужчина жестоко расправился с матерью. Он убил ее, а затем расчленил.

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Об этом сообщают "Вартови Эспрессо".

Отмечается, что убийство произошло ночью 14 мая в Подольском районе столицы на проспекте Правды, 38.

Правоохранители задержали злоумышленника на железнодорожном вокзале в Белой Церкви. Однако что спровоцировало мужчину на убийство – пока неизвестно.

Сейчас полицейские выясняют все детали преступления.

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Напомним, ранее в Одессе мужчина гулял с головой человека в руках, в его квартире нашли двух погибших. Одному из жертв убийца вспорол брюшную полость, а другому отрезал голову.

Кроме того, недавно в селе Тарасовка Киевской области произошло жестокое убийство – 31-летний таксист убил собственную тетю.