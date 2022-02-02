Без осадков, но холодно: погода в Киеве 2 февраля

В столице будет "минусовая" температура/Коллаж: "Сегодня"
Погода в Киеве в среду, 2 февраля, будет прохладной. В столице прогнозируют "минусовую температуру". Осадков не будет. Скорость ветра будет достигать 3 м/с.
Об этом сообщает sinoptik.ua.
Сегодня с утра до самого вечера в Киеве небо будет покрыто облаками. Ни снега, ни дождя не будет. Столбики термометров будут колебаться от -6 до +1 градуса. Ветер — 2-3 м/с. Из-за мороза в столице возможна гололедица.
Рекомендации для пешеходов во время гололеда:
- Не спешите, не стесняйтесь "шлепать" ногами, наступайте на всю подошву, не поднимайте высоко ноги.
- Выбирайте обувь на подошве из микропористой или другой мягкой основы без каблука.
- При ходьбе центр тяжести тела направляйте вперед.
- Спускаясь или поднимаясь по лестнице, держитесь за поручни, обязательно ставьте на ступеньку обе ноги.
- Обходите металлические крышки люков.
- Будьте внимательны на тротуаре – автомобиль или автобус может занести и не удастся вовремя затормозить.
- Переходите улицу только на зеленый свет, а лучше через подземные переходы.
- Попросите своих бабушек и дедушек остаться в этот период дома.