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Без осадков, но холодно: погода в Киеве 2 февраля

Владимир Козырь
2 февраля, 07:00
Сегодня в столице ожидается облачная погода без сильного ветра

В столице будет "минусовая" температура/Коллаж: "Сегодня"

Погода в Киеве в среду, 2 февраля, будет прохладной. В столице прогнозируют "минусовую температуру". Осадков не будет. Скорость ветра будет достигать 3 м/с.

Об этом сообщает sinoptik.ua.

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Сегодня с утра до самого вечера в Киеве небо будет покрыто облаками. Ни снега, ни дождя не будет. Столбики термометров будут колебаться от -6 до +1 градуса. Ветер — 2-3 м/с. Из-за мороза в столице возможна гололедица.

Рекомендации для пешеходов во время гололеда:

  • Не спешите, не стесняйтесь "шлепать" ногами, наступайте на всю подошву, не поднимайте высоко ноги.
  • Выбирайте обувь на подошве из микропористой или другой мягкой основы без каблука.
  • При ходьбе центр тяжести тела направляйте вперед.
  • Спускаясь или поднимаясь по лестнице, держитесь за поручни, обязательно ставьте на ступеньку обе ноги.
  • Обходите металлические крышки люков.
  • Будьте внимательны на тротуаре – автомобиль или автобус может занести и не удастся вовремя затормозить.
  • Переходите улицу только на зеленый свет, а лучше через подземные переходы.
  • Попросите своих бабушек и дедушек остаться в этот период дома.