Без осадков! Прогноз погоды в Киеве на 29 октября (карта)

Жители столицы могут оставить зонтики дома/Коллаж: Сегодня

В пятницу, 29 октября, в Киеве будет переменная облачность. В то же время синоптики дали прогноз погоды на новогодние праздники.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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В течение дня в столице Украины температура будет +12-14 градусов. Осадков не прогнозируют. Ветер — юго-восточный, 3-8 м/с.

Аномально холодный сентябрь

Метеорологическая осеньпришла в Киев лишь во второй половине сентября. Несмотря на то, что сентябрь — осенний месяц, метеорологическая осень началась в Киеве лишь 19 числа со снижением среднесуточной температуры воздуха ниже +15 градусов.

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По данным наблюдений метеостанции обсерватории, среднемесячная температура воздуха сентября в Киеве составила +13,6 градуса, что ниже климатической нормы 1991-2020 годов на 1,3 градуса.

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