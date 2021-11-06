Биологическая опасность. Ресторан в Киеве заклеили ограничительными лентами и табличками

30 сентября Nebos повесил на двери табличку "Пространство свободных людей" / Фото: Коллаж: Сегодня

В центре Киева заклеили пленкой, ограничительными лентами и табличками ресторан Nebos.

Об этом пишет "Бабель".

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Ресторан Nebos был заклеен пленкой, ограничительными лентами и табличками "биологическая опасность".

Ресторан называл себя "зоной свободных людей", где могут собираться люди против ограничений и вакцинации.

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Скандал с рестораном

В Киеве 23 октября правоохранители составили админпротокол на ресторан Nebos, который не соблюдал коронавирусные ограничения: в частности, персонал работал без медицинских масок, а посетителей не обязывали соблюдать социальную дистанцию.

Владельцев заведения могут оштрафовать на 17-170 тысяч гривен, окончательное решение должен установить суд.

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Ранее, 30 сентября на странице заведения в Facebook было сообщение, о том, что заведение готово принимать и обслуживать людей независимо от того вакцинированы они или нет.

Ресторан объяснил свою позицию тем, что каждый человек может сам брать ответственность за жизнь и здоровье.

Правила красной зоны

В красной зоне запрещена работа кафе, ресторанов, ТРЦ, кинотеатров, рынков, фитнес-центров. Также запрещаются массовые мероприятия.

Работать продолжают продуктовые магазины, АЗС, почта, банки, аптеки, ветклиники.

Однако ограничений можно избежать. Для этого все работники и посетители учреждения должны быть полностью вакцинированы и иметь сертификат о вакцинации. Также подойдет справка с отрицательным результатом ПЦР-теста, сделанного не более 3-х дней назад.

Это правило не действует на детей – несовершеннолетним не нужно иметь сертификат, но в некоторые места без привитых родителей их не пустят.

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