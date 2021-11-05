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Красная зона в Киеве. Когда в столице ослабят карантин

Александр Марущак Александр Марущак Ведущий обозреватель раздела Киев Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор раздела Украина
5 ноября, 17:50
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В столице пять дней действуют жесткие карантинные ограничения, однако пока ситуация с ковидом не стабилизировалась
Карантин в Украине усугубляется. Фото: коллаж "Сегодня"
Карантин в Украине усугубляется. Фото: коллаж "Сегодня"

Киев уже почти неделю живет в красной зоне карантина. В городе действуют жесткие ограничения на проезд в городском транспорте, посещение ТРЦ и ресторанов. По мнению экспертов, карантинные ограничения будут действовать в городе и дальше.

Об этом сайту "Сегодня" сообщил глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан.

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"Пока по карантинным мероприятиям в Киеве ничего не меняется. Все они будут действовать в столице и на следующей неделе. Уровень госпитализации в городе стабильно высокий", – сообщил Рубан.

Правила красной зоны

В красной зоне запрещена работа кафе, ресторанов, ТРЦ, кинотеатров, рынков, фитнес-центров. Также запрещаются массовые мероприятия.

Работать продолжают продуктовые магазины, АЗС, почта, банки, аптеки, ветклиники.

Однако ограничений можно избежать. Для этого все работники и посетители учреждения должны быль полностью вакцинированы и иметь сертификат о вакцинации. Также подойдет справка с отрицательным результатом ПЦР-теста, сделанного не более 3-х дней назад.

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Это правило не действует на детей – несовершеннолетним не нужно иметь сертификат, но в некоторые места без привитых родителей их не пустят.

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