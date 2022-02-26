Битва за аэродром. Россияне в форме копов расстреляли бойцов под Васильковом

Оккупанты переоделись в форму копов и убили наших защитников / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские диверсанты переоделись в форму Национальной полиции Украины, приехали на авто с мигалками к КПП возле Василькова и расстреляли украинских бойцов.

Об этом сообщает УП со ссылкой на источник в командовании ВСУ.

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"Оккупационные ДРГ используют для прикрытия машины и форму полиции Украины. Так они действовали вблизи Василькова, где только что наша ПВО сбила ИЛ-76 с российскими десантниками", - сказал источник.

Отмечается, что оккупанты приехали на авто с мигалками, расстреляли наших бойцов на КПП и таким образом отвлекли внимание. А в это время с другой стороны зашла другая группа на грузовике.

"Прямо сейчас продолжается ожесточенное сражение за аэродром", - добавил источник.

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Ситуация в Киевской области

Ночью в столице и области ухудшается обстановка – пока вражеский десант пытается высадиться в Василькове, в столице российские войска атакуют ТЭЦ-6.

Накануне жители столицы слышали звуки выстрелов на Троещине. После этого в Сети появилась информация, что наши защитники поймали российских оккупантов. В соцсети опубликовали видео, что стреляли на улице Бальзака, 55Б.

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Вскоре появилась информация о новых взрывах на Троещине – как оказалось, это попытки оккупанта уничтожить ТЭЦ-6. Пока украинское ПВО отражают атаки.