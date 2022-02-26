Битва за аеродром. Росіяни у формі копів розстріляли бійців під Васильковом

Окупанти переодяглися у форму копів та вбили наших захисників / Фото: Колаж: Сьогодні
Російські диверсанти переодяглися у форму Національної поліції України, приїхали на авто з мигалками до КПП біля Василькова та розстріляли українських бійців.
Про це повідомляє УП із посиланням на джерело у командуванні ЗСУ.
"Окупаційні ДРГ використовують для прикриття машини та форму поліції України. Так вони діяли поблизу Василькова, де щойно наші ППО збили ІЛ-76 із російськими десантниками", – сказав джерело.
Зазначається, що окупанти приїхали на авто з мигалками, розстріляли наших бійців на КПП та таким чином відвернули увагу. А тим часом з іншого боку зайшла інша група на вантажівці.
"Прямо зараз триває запекла битва за аеродром", – додало джерело.
Ситуація у Київській області
Вночі у столиці та області погіршується обстановка – доки ворожий десант намагається висадитися у Василькові, У столиці російські війська атакують ТЕЦ-6.
Напередодні мешканці столиці чули звуки пострілів на Троєщині. Після цього в Мережі з'явилася інформація, що наші захисники упіймали російських окупантів. У соцмережі опублікували відео, що стріляли на вулиці Бальзака, 55Б.
Незабаром з'явилася інформація про нові вибухи на Троєщині – як виявилось, це спроби окупанта знищити ТЕЦ-6. Поки що українське ППО відбиває атаки.