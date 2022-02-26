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Битва за Киев продолжается! Стреляют даже в центре столицы – видео

Татьяна Очеретяная
26 февраля, 06:25
В столице Украины идет непрерывная стрельба, начались уличные бои – что происходит в разных районах города

В Киеве продолжаются бои / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве по состоянию на 6 утра 26 февраля звуки стрельбы слышны в центре города, в частности на улице Богдана Хмельницкого, а также на Караваевых Дачах, Березняках и КПИ. При этом на Печерске звучат как автоматные очереди, так и взрывы.

Об этом сообщили в соцсетях.

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Как пишет KIEVMAP, бои слышны в самом центре Киева, а на Печерске звучат как автоматные очереди, так и взрывы.

Также стрельба идет в районе политехнического института.

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Неспокойно и на Караваевых Дачах – в Сети очевидцы публикуют видео.

Тем временем в районе зоопарка, где ночью были бои, сейчас масштабный пожар.

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