Более 300 тыс. заражений и наступление "Омикрона": какая COVID-ситуация в Киеве

Коронавирус не отступает / Фото: Сегодня
В Киеве продолжают выявлять новые случаи коронавирусной инфекции. Как сообщает "Сегодня", за последние сутки – 1496 случаев.
Статистика коронавируса в столице
Всего в столице – 322 643 заболевших. За сутки:
- 16 человек скончались (всего – 8035),
- 2068 выздоровели (всего – 301296).
Снижение по всем показателям
В Киеве наблюдается стабилизация ситуации с коронавирусом. Эпидемические показатели снижаются уже вторую неделю подряд.
В начале ноября в Киеве был введен локдаун. По словам чиновника, жесткие ограничения позволили остановить распространение коронавируса, а сейчас эпидемия в столице пошла на спад.
"Введенные в Киеве меры были эффективными. Мы видим уже почти 2 недели ситуация стабилизируется и идет снижение по всем показателям, по которым наблюдается эпидемия в Киеве", – отметил Рубан.
"Омикрон" уже в Киеве
В Киеве выявили первый случай заражения штаммом коронавируса "Омикрон". Об этом рассказал сайту "Сегодня" главный санитарный врач Киева Сергей Чумак.
"Это мужчина, ему 41 год. Больной обратился в одну из частных больниц Киева. Его биоматериалы направили в Центр общественного здоровья на секвенирование. Там был установлен штамм вируса "Омикрон", – рассказал санврач.
Есть пять симптомов, которые были идентифицированы как признаки "Омикрона":
- зуд в горле,
- сухой кашель,
- постоянная усталость,
- мышечные боли,
- иногда даже ночная потливость.
По данным ВОЗ, симптомы "Омикрона" могут проявиться от 3 до 14 дней. В среднем это занимает пять-шесть дней.
Новые правила карантина
С 6 декабря вступают в действие обновленные правила карантина. Теперь посещать общественные заведения на желтом уровне можно будет только тем людям, которые получили по крайней мере одну прививку против COVID-19 или имеют отрицательный тест или сертификат о выздоровлении. Эта же норма распространяется и на сотрудников.
Пассажиры общественного транспорта должны иметь документ о вакцинации или выздоровлении. Запрещены регулярные и нерегулярные перевозки пассажиров в городском и внутриобластном общественном транспорте в количестве большем, чем совокупное количество мест для сидения и 50% мест для стояния, предусмотренное технической характеристикой транспортного средства.