Какие ограничения карантина вступают в силу сегодня в Киеве – новые правила

Столица 7 декабря официально переходит из красной в желтую зону карантина. Сайт "Сегодня" решил напомнить, какие новые правила эпидемической опасности будут действовать в городе.
Что запрещается в желтой зоне
- работа учебных заведений, если на самоизоляции находятся более 50% учащихся и персонала;
- работа учебных заведений, в которых хотя бы одной дозой вакцинированы менее 100% персонала;
- проведение массовых мероприятий;
- работа кинотеатров, театров и других учреждений культуры;
- работа заведений общественного питания, кроме работы навынос и доставки;
- работа спортзалов и бассейнов;
- работа заведений по размещению, кроме гостиниц, санаториев и социальных учреждений;
- межобластные и международные перевозки.
Вышеуказанные ограничения не действуют, если весь персонал и посетители (перевозчик и пассажиры) имеют один из документов:
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- желтый COVID-сертификат о получении одной дозы вакцины или бумажная справка 063-О (действуют 30 дней);
- зеленый COVID-сертификат о полной вакцинации от коронавируса (действует 365 дней);
- международный сертификат вакцинации (действует 365 дней);
- иностранный сертификат о вакцинации препаратами, разрешенными ВОЗ (действует 365 дней);
- отрицательный результат ПЦР или экспресс-теста (действует 72 часа);
- сертификат о выздоровлении от COVID-19 (действует 105 дней).