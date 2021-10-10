Более тысячи участников: в Киеве состоялся первый военный забег

В Киеве состоялся первый военный забег / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве 10 октября состоялся первый военный забег Military Run UA. Он проводился для того, чтобы объединить людей вокруг защитников Украины.

Об этом пишет "Укринформ".

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Всего участие в спортивном мероприятии приняли почти 1100 военных, а также гражданские украинцы.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал-лейтенант Валерий Залужный рассказал, что спортивный забег проводился для того, чтобы объединить людей вокруг защитников Украины, культивировать здоровый образ жизни, а также предоставить возможность для неформального общения и налаживания контактов между военными и гражданскими, в том числе из иностранных государств.

Военнослужащие из Литвы, Великобритании, Канады, США и Швеции приехали поддержать военных своим участием в забеге.

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Инициатором украинского военного забега является воюющая армия. Это благотворительное мероприятие. Собранные средства будут направлены на помощь участникам боевых действий, пострадавшим от участия в АТО/ООС.

День защитников и защитниц Украины: история и значение праздника

Первоначально в независимой Украине праздник День защитника Украины был установлен на 14 октября по указу пятого президента Украины Петра Порошенко в 2014 году. Было принято решение соблюсти давнюю традицию почитания украинского войска. Одновременно был отменен праздник День защитника Отечества, который отмечался 23 февраля согласно указу 2009 года.

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Дата празднования была выбрана не случайно. 14 октября считается также днем основания Украинской повстанческой армии (УПА).

А еще на эту дату издавна приходился День украинского казачества , потому что он совпадал с праздником Покрова Пресвятой Богородицы. Казаки всегда считали Божью Матерь своей покровительницей и молились ей о защите и победе над врагами. А у запорожских казаков этот день был большим праздником, когда избирали новых старшин.

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