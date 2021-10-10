Більше тисячі учасників: у Києві відбувся перший військовий забіг

У Києві відбувся перший військовий забіг / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві 10 жовтня відбувся перший військовий забіг Military Run UA. Він проводився для того, щоб об'єднати людей навколо захисників України.

Про це пише "Укрінформ".

Реклама

Всього участь у спортивному заході взяли майже 1100 військових, а також цивільні українці.

Головнокомандувач Збройних сил України генерал-лейтенант Валерій Залужний розповів, що спортивний забіг проводився для того, щоб об'єднати людей навколо захисників України, культивувати здоровий спосіб життя, а також надати можливість для неформального спілкування та налагодження контактів між військовими і цивільними, в тому числі з іноземних держав.

Військовослужбовці з Литви, Великобританії, Канади, США та Швеції приїхали підтримати військових своєю участю в забігу.

Реклама

Ініціатором українського військового забігу є воююча армія. Це благодійний захід. Зібрані кошти будуть спрямовані на допомогу учасникам бойових дій, які постраждали від участі в АТО/ООС.

День захисників і захисниць України

Спочатку в незалежній Україні свято День захисника України було встановлене на 14 жовтня за указом п'ятого президента України Петра Порошенка у 2014 році. Було прийнято рішення дотримати давню традицію шанування українського війська. Одночасно було скасовано свято День захисника Вітчизни, яке відзначалося 23 лютого згідно з указом 2009 року.

Реклама

Дата святкування була вибрана не випадково. 14 жовтня вважається також днем заснування Української повстанської армії (УПА).

А ще на цю дату здавна припадав День українського козацтва, тому що він збігався зі святом Покрови Пресвятої Богородиці. Козаки завжди вважали Божу Матір своєю покровителькою і молилися їй про захист і перемогу над ворогами. А у запорізьких козаків цей день був великим святом, коли обирали нових старшин.

Читайте також