Болеет все больше детей: в Киеве ухудшилась ситуация с гриппом

За неделю в столице заболело более 12 тысяч детей / Фото: Коллаж: Сегодня

В столице за 5-ю неделю 2022 года зарегистрировали 38 892 больных гриппом и ОРВИ, в том числе и COVID-19. Эпидемический порог уровня заболеваемости превышен в 1,6 раза.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

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"В столице наблюдается рост заболеваемости на 27,8% по сравнению с предыдущей неделей, что произошло за счет как детского, так и взрослого населения", – говорится в сообщении.

Так, детей заболело – 12 203 (рост на 2,2%), взрослых – 26 689 человек (рост на 44,1%).

"В структуре заболеваемости дети составляют 31,4%, а на прошлой неделе – 39,3%. Из них 61% – дети школьного возраста. В частности, зарегистрировано 7441 случай среди школьников", – добавляют в сообщении.

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В медицинские учреждения за последнюю неделю госпитализированы 989 человек, из них 228 – дети.

Первые случаи одновременного заражения коронавирусом и гриппом

Florona – одновременное заражение сезонным гриппом и COVID-19. Первый случай зафиксировали в Сербии.

Также ранее Florona зафиксировали в Хорватии, Северной Македонии и Республике Сербской Боснии и Герцеговины.

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