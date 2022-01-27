Больше 20 грн за проезд! Рассказываем, подорожают ли маршрутки в Киеве

Подорожание проезда в маршрутках столицы неизбежно / Фото: Коллаж: Сегодня

По данным КГГА себестоимость одной поездки составляет 22 гривны. Сейчас одна поездка обходится киевлянам в 8 гривен.

Сайт "Сегодня" выяснял будут ли поднимать тарифы за проезд в столичных маршрутках.

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Перевозчики пока выдерживают паузу и не называют конкретных цифр. Хотя тема повышения стоимости проезда постоянно обсуждается в их среде.

"Стоимость топлива постоянно поднимается вверх, стремительно дорожают запчасти, водителям нужно платить зарплаты. В транспортных компаниях пока терпят и в ближайшее время поднимать тарифы не планируют. Частные перевозчики выжидают, как в этом случае поступят столичные власти. Точнее, на сколько реально поднимут тарифы для "Киевпастранса" и "Киевского метрополитена", – рассказали нам в Ассоциации перевозчиков Киева и Киевской области.

Как сейчас обстоят дела с доходами?

Перевозчики рассказывают, что сейчас резко снизился пассажиропоток из-за пандемии по всему городу. Им приходится сокращать выпуск автобусов на линиях, чтобы не возить воздух.

Например, в автобусах №№ 442 и 442-д, которые курсируют в районе Политехнического института, стоимость проезда составляет 10 гривен, но это совершенно не спасает – пассажиров там просто нет.

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Студенты, которые активно пользуются этими маршрутками, перешли на дистанционное обучение. Из-за этого значительно снизился пассажиропоток. Кроме того, многие предприятия, которые расположены по маршруту, не работают из-за отсутствия отопления и карантина.

"Пандемия – это для нас настоящее испытание. Постоянно дорожает дизельное топливо, запчасти, автопокрышки. Водители тоже хотят повышения зарплат, они же не могут бесплатно работать. Честно говоря, мы сами не знаем, что сейчас делать. Думаю, если все перевозчики будут поднимать стоимость проезда, то и мы в стороне не останемся", – рассказал сайту "Сегодня" директор компании перевозчика Николай Бацан.

На сколько хотят поднять цену на проезд?

На сколько перевозчики могут поднять стоимость проезда, пока остается интригой. В одном из транспортных предприятий нам сообщили, что скорей всего будут ориентироваться на стоимость проезда в коммунальных маршрутках.

"Мы прекрасно понимаем, что у людей нет денег. Но если город утвердит стоимость проезда в 20 гривен, то мы будем вынуждены поднимать их до такого же уровня", – говорит представитель транспортного предприятия.

Сейчас частные перевозчики обновляют свой парк автобусов. На столичный рынок заходят новые транспортные компании из регионов. Они выиграли конкурс на маршруты и будут работать в Киеве. Ходят слухи, что стоимость проезда в таких автобусах может быть в районе 20-25 гривен за поездку.

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Что говорят в КГГА?

В КГГА нам сообщили, что город не имеет права диктовать тарифную политику перевозчикам. Стоимость проезда частные транспортные компании устанавливают сами, но обязаны об этом уведомить мэрию за две недели.

"В документах, которые транспортные компании подавали на конкурс, помимо прочего, прописан тариф. У всех был указан тариф 10 гривен. Если они захотят изменить стоимость проезда, то обязаны за две недели предупредить КГГА об изменениях. Если наши инспекторы выедут на проверку и заметят измененный тариф, то это будет считаться нарушением, и нужно составлять соответствующий акт на транспортную компанию", – пояснили нам в КГГА.

Подорожание маршруток неизбежно?

Эксперты говорят, что вопрос подорожания проезда в маршрутках Киева назревает давно.

"Перевозчики его сдерживают как могут, но это больше похоже на то, как пытаться удержать слона за ногу. Все дорожает в цене, а никакой индексации нет, в том числе, зарплат у пассажиров. Думаю, что подорожание проезда в маршрутках – это неизбежный шаг. Но перевозчикам придется согласовать новые расценки с киевской мэрией", – рассказал сайту "Сегодня" глава Ассоциации перевозчиков Киевской области Алексей Павленко.

Он считает, что тариф в маршрутках должен быть единым. И в этом вопросе перевозчики должны сойтись с руководством города.

"Перевозчики должны быть в равных условиях – и коммунальные, и частные. Все должно быть обосновано и просчитано, а также экономически целесообразно. Например, есть маршруты, где высокий пассажиропоток, а есть маршруты, где мало пассажиров. Нужно обязательно брать это во внимание", – отмечает Алексей Павленко.

Что говорят перевозчики в Киевской области?

Кстати, областные перевозчики не планируют в ближайшее время поднимать стоимость проезда в маршрутках, которые работают в Киевской области.

"Мы прекрасно понимаем, что любое повышение стоимости проезда чревато полной потерей нашего пассажира, поэтому в области тарифы остаются прежними", – дополняет глава Ассоциации перевозчиков Киевской области.

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