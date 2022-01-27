Понад 20 грн за проїзд! Розповідаємо, чи подорожчають маршрутки у Києві

Подорожчання проїзду у маршрутках столиці неминуче / Фото: Колаж: Сьогодні

За даними КМДА, собівартість однієї поїздки становить 22 гривні. Зараз одна поїздка коштує киянам 8 гривень.

Сайт "Сьогодні" з'ясовував, чи підніматимуть тарифи за проїзд у столичних маршрутках.

Реклама

Перевізники поки що витримують паузу і не називають конкретних цифр. Хоча тема підвищення вартості проїзду постійно обговорюється у їхньому середовищі.

"Вартість пального постійно піднімається, стрімко дорожчають запчастини, водіям потрібно платити зарплати. У транспортних компаніях поки терплять і найближчим часом піднімати тарифи не планують. Приватні перевізники вичікують, як у цьому випадку вчинить столична влада, точніше, наскільки реально піднімуть тарифи для "Київпастрансу" та "Київського метрополітену", – розповіли нам в Асоціації перевізників Києва та Київської області.

Як зараз справи з доходами?

Перевізники розповідають, що зараз різко знизився пасажиропотік через пандемію по всьому місту. Їм доводиться скорочувати випуск автобусів на лініях, щоб не возити повітря.

Наприклад, в автобусах №№ 442 та 442-д, що курсують у районі Політехнічного інституту, вартість проїзду становить 10 гривень, але це зовсім не рятує – пасажирів там просто нема.

Реклама

Студенти, які активно користуються цими маршрутками, перейшли на дистанційне навчання. Через це значно знизився пасажиропотік. Крім того, багато підприємств, які розташовані за маршрутом, не працюють через відсутність опалення та карантину.

"Пандемія – це для нас справжнє випробування. Постійно дорожчає дизельне пальне, запчастини, автопокришки. Водії теж хочуть підвищення зарплат, вони ж не можуть безплатно працювати. Чесно кажучи, ми самі не знаємо, що зараз робити. Думаю, якщо всі перевізники підніматимуть вартість проїзду, то й ми осторонь не залишимося", – розповів сайту "Сьогодні" директор компанії перевізника Микола Бацан.

На скільки хочуть підняти ціну на проїзд?

На скільки перевізники можуть підняти вартість проїзду, поки що залишається інтригою. В одному з транспортних підприємств нам повідомили, що, найімовірніше, орієнтуватимуться на вартість проїзду в комунальних маршрутках.

"Ми чудово розуміємо, що люди не мають грошей. Але якщо місто затвердить вартість проїзду у 20 гривень, то ми будемо змушені піднімати їх до такого ж рівня", – каже представник транспортного підприємства.

Наразі приватні перевізники оновлюють свій парк автобусів. На столичний ринок заходять нові транспортні компанії з регіонів. Вони виграли конкурс на маршрути й працюватимуть у Києві. Ходять чутки, що вартість проїзду в таких автобусах може бути близько 20-25 гривень за поїздку.

Реклама

Що кажуть у КМДА?

У КМДА нам повідомили, що місто не має права диктувати тарифну політику перевізникам. Вартість проїзду приватні транспортні компанії встановлюють самі, але зобов'язані про це повідомити мерію за два тижні.

"У документах, які транспортні компанії подавали на конкурс, крім іншого, прописаний тариф. У всіх було вказано тариф 10 гривень. Якщо вони захочуть змінити вартість проїзду, то зобов'язані за два тижні попередити КМДА про зміни. Якщо наші інспектори виїдуть на перевірку та помітять змінений тариф, то це вважатиметься порушенням, і потрібно складати відповідний акт на транспортну компанію", – пояснили у КМДА.

Подорожчання маршруток неминуче?

Експерти кажуть, що питання подорожчання проїзду у маршрутках Києва назріває давно.

"Перевізники його стримують як можуть, але це більше схоже на те, як намагатися утримати слона за ногу. Все дорожчає в ціні, а жодної індексації немає, зокрема зарплат у пасажирів. Думаю, що подорожчання проїзду у маршрутках – це неминучий крок. Але перевізникам доведеться погодити нові розцінки із київською мерією", – розповів сайту "Сьогодні" голова Асоціації перевізників Київської області Олексій Павленко.

Він вважає, що тариф у маршрутках має бути єдиним. І у цьому питанні перевізники мають зійтись із керівництвом міста.

"Перевізники мають бути на рівних умовах – і комунальні, і приватні. Все має бути обґрунтовано та прораховано, а також економічно доцільно. Наприклад, є маршрути, де високий пасажиропотік, а є маршрути, де мало пасажирів. Потрібно обов'язково брати це до уваги" , – зазначає Олексій Павленко.

Що кажуть перевізники у Київській області?

До речі, обласні перевізники не планують найближчим часом піднімати вартість проїзду у маршрутках, що працюють у Київській області.

"Ми чудово розуміємо, що будь-яке підвищення вартості проїзду загрожує повною втратою нашого пасажира, тому в області тарифи залишаються незмінними", – додає голова Асоціації перевізників Київської області.

Раніше ми писали: