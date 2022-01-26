Бомбоубежища в Киеве не готовы к нападению: на сколько их хватит

Подготовленных убежищ в Киеве всего около 500 штук / Фото: Коллаж: Сегодня
В столице насчитывается около пяти тысяч подземных укрытий на случай чрезвычайных ситуаций. Но подготовленных убежищ в Киеве всего около 500 штук. Там люди смогут находиться 2-3 суток.
Об этом сообщил глава департамента муниципальной безопасности КГГА Роман Ткачук, передает РБК-Украина.
Бомбоубежища без воды и продуктов
Подготовленных убежищ в Киеве всего около 500 штук. Там граждане смогут находиться 2-3 суток.
Во всех остальных убежищах можно переждать только "критический момент" – пару часов. Потому что там нет запасов продуктов, питьевой воды и оборудования для длительного пребывания людей.
Количество обустроенных объектов
По словам Ткачука, и в хранилищах, и в укрытиях с 2014 года проводились постоянные проверки. Сейчас эти объекты промаркированы, на их дверях должно быть объявление, что это объект гражданской защиты с указанием фамилии контактного лица и номера телефона человека, у которого находятся ключи от укрытия.
За прошедшие восемь лет удалось увеличить количество обустроенных объектов гражданской защиты с 1,5 до почти 5 тысяч, отметил Ткачук.
"Из этого объема у нас сейчас примерно 19% объектов в состоянии "не готовы". И в основном, это те, которые находятся в частной собственности", – сообщил он.
Ткачук объяснил, что эти бомбоубежища находятся в частной собственности и владельцы не дают провести там инвентаризацию.
"Подобная проблема возникает и с отдельными ОСМД в столице. Руководители этих организаций не дают проверяющим доступ к подвальным помещениям", - добавил Ткачук.
Угроза вторжения РФ в Украину
- В ноябре американское агентство Bloomberg, ссылаясь на осведомленный источник, заявляло, что президент России Владимир Путин якобы готовит нападение на Украину в январе. Сообщалось, что разведка США поделилась с несколькими странами-союзницами США по НАТО в ЕС данными, которые свидетельствуют о вероятной подготовке РФ к масштабному вторжению на неоккупированную территорию Украины.
- Однако позже появилась информация о том, что планы возможного вторжения в нашу страну неожиданно испортила погода. Как отмечают чиновники в администрации США, мягкая зима замедлила замерзание земли, поэтому Россия может отложить нападение до февраля из-за трудностей передвижения войск, если оно действительно планировалось.
- Сейчас вблизи границ Украины Россия разместила примерно 100-тысячную армию, а на днях "неожиданно" начала новые военные учения. СМИ даже опубликовали карту мест дислокации российских войск.
- Кроме того, в Министерстве иностранных дел Британии заявили, что Россия хочет привести к власти в Украине бывшего депутата Евгения Мураева на фоне планов по вторжению в страну.
Количество укрытий в столице
- 3687 цокольных и подвальных помещений;
- 409 подземных паркингов;
- 272 подземных перехода;
- 47 подземных помещений метрополитена;
- 514 убежищ.
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- Если РФ ворвется в Украину. Кличко назвал главное бомбоубежище в Киеве.
- На случай ЧС – где в Киеве находятся бомбоубежища (карта).