Борьба с торговлей людьми. В аэропорту "Киев" открыли новую экспозицию (фото)

Вступительное слово на открытии выставки. Фото: Нацполиция/Facebook

Сегодня, 30 июля, в аэропорту "Киев" стартовала выставка "Ожидание/реальность", посвященная борьбе с торговлей людьми. Выставка о проблеме современного рабства и повышение уровня осведомленности граждан с такими понятиями, как торговля людьми и эксплуатация.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции Украины.

По словам заместителя министра внутренних дел Украины Екатерины Павличенко, торговля людьми – это грубое нарушение прав человека, которое посягает не только на честь, достоинство и здоровье людей, а иногда и на жизнь.

Открытие выставки. Фото: Нацполиция/Facebook

"Граждане должны быть осмотрительными и знать о рисках, с которыми они могут столкнуться. Ведь количество преступлений, фиксирует полиция, это не просто цифры выявленных фактов вербовки людей в трудовое и сексуальное рабство. За этими цифрами стоят искалеченные судьбы людей, целых семей и детей, в этих семьях", – отметила Екатерина Павличенко.

Информационные стенды на выставке. Фото: Нацполиция/Facebook

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Начальник Департамента миграционной полиции Сергей Пантелеев добавил, что для Нацполиции борьба с торговлей людьми является приоритетным направлением работы.

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"Мы работаем в режиме 24/7 и консолидируем все усилия для преодоления такого преступления, как торговля людьми. Также особое внимание мы уделяем вопросу назначения фигурантам сурового наказания – 15 лет лишения свободы. Только таким образом мы сможем эффективно противодействовать одном из самых серьезных преступлений против человека", – отметил Сергей Пантелеев.

Способы и методы работы преступников

В Украине криминальные сети по торговле людьми, как правило, исходят из тяжелой экономической ситуации в стране и высокого уровня безработицы, которая позволяет криминалу завлекать потенциальных жертв обещаниями хорошо оплачиваемой работы в развитых странах.

Не менее 80% пострадавших от торговли людьми в Украине были безработными и около 60% из них остались безработными после возвращения на родину.

Для манипуляций со своими жертвами преступниками используются самые разные средства (обман, запугивания, физическое насилие и т. п.), а также коррупция в госструктурах страны. Нередко, одни жертвы криминала используются для привлечения других.

Ранее мы писали, что вылет из аэропорта "Борисполь" задержали на 12 часов. Авиакомпания заранее предупредила пассажиров о задержке, поэтому в аэропорту не было толпы.

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