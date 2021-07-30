Боротьба з торгівлею людьми. В аеропорту "Київ" відкрили нову експозицію (фото)

Торгівля людьми в Україні є масштабним явищем і залишається серйозною проблемою українського суспільства

Вступне слово на відкритті виставки. Фото: Нацполіція/Facebook

Сьогодні, 30 липня, в аеропорту "Київ" стартувала виставка "Очікування/реальність", присвячена боротьбі з торгівлею людьми. Виставка про проблему сучасного рабства і підвищення рівня обізнаності громадян з такими поняттями, як торгівля людьми та експлуатація.

Про це повідомляє прес-служба ГУ Нацполіціі України.

За словами заступника міністра внутрішніх справ України Катерини Павличенко, торгівля людьми – це грубе порушення прав людини, яке посягає не тільки на честь, гідність і здоров'я людей, а іноді і на життя.

Відкриття виставки. Фото: Нацполіція/Facebook

"Громадяни мають бути обачними та знати про ризики, з якими вони можуть зіштовхнутися. Адже кількість злочинів, які фіксує поліція, це не просто цифри виявлених фактів вербування людей в трудове та сексуальне рабство. За цими цифрами стоять скалічені долі людей, цілих сімей та дітей, які є в цих родинах", – зазначила Катерина Павличенко.

Інформаційні стенди на виставці. Фото: Нацполіція/Facebook

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Начальник Департаменту міграційної поліції Сергій Пантелєєв додав, що для Нацполіціі боротьба з торгівлею людьми є пріоритетним напрямком роботи.

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"Ми працюємо в режимі 24/7 і консолідуємо всі зусилля для подолання такого злочину, як торгівля людьми. Також особливу увагу ми приділяємо питанню призначення фігурантам найсуворішого покарання – 15 років позбавлення волі. Лише таким чином ми зможемо ефективно протидіяти одному із найсерйозніших злочинів проти людини", – зазначив Сергій Пантелєєв.

Способи та методи роботи злочинців

В Україні кримінальні мережі по торгівлі людьми, як правило, виходять з важкої економічної ситуації в країні і високого рівня безробіття, яка дозволяє криміналу залучати потенційних жертв обіцянками добре оплачуваної роботи в розвинених країнах.

Не менш 80% постраждалих від торгівлі людьми в Україні були безробітними і близько 60% з них залишилися безробітними після повернення на батьківщину.

Для маніпуляцій зі своїми жертвами злочинцями використовуються найрізноманітніші засоби (обман, залякування, фізичне насильство і т. П.), А також корупція в держструктурах країни. Нерідко, одні жертви криміналу використовуються для залучення інших.

Раніше ми писали, що виліт з аеропорту "Бориспіль" затримали на 12 годин. Авіакомпанія заздалегідь попередила пасажирів про затримки, тому в аеропорту не було натовпу.

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